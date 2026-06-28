La fruta forma parte de una alimentación saludable y suele ser una de las primeras opciones para el desayuno. Sin embargo, no todas tienen el mismo efecto sobre los niveles de glucosa cuando se consumen con el estómago vacío.

Especialistas en nutrición advierten que algunas frutas, especialmente aquellas con un alto contenido de azúcares naturales y un índice glucémico elevado, pueden provocar un aumento rápido de la glucosa en sangre si se consumen solas por la mañana, sobre todo en personas con diabetes, prediabetes o resistencia a la insulina.

Aunque esto no significa que deban eliminarse de la dieta, sí es importante conocer cuál es la mejor forma de consumirlas.

La fruta que puede provocar un mayor pico de azúcar

Entre las frutas que más pueden elevar la glucosa cuando se comen en ayunas destaca la sandía.

Aunque está compuesta en más de un 90% por agua y es baja en calorías, la sandía posee un índice glucémico alto , lo que significa que sus carbohidratos se absorben rápidamente y pueden generar un incremento más acelerado del azúcar en sangre.

No obstante, su carga glucémica es moderada debido a la cantidad de agua que contiene, por lo que el efecto dependerá de la porción consumida.

Otras frutas que también pueden favorecer aumentos rápidos de glucosa si se consumen solas incluyen:

Melón.

Piña.

Uvas.

Plátano muy maduro.

Mango muy maduro.

¿Significa que debes dejar de comer estas frutas?

La respuesta es no. Los expertos coinciden en que ninguna fruta debe considerarse "prohibida" para una persona sana. El problema suele aparecer cuando se consumen porciones muy grandes o cuando se ingieren sin combinar con otros alimentos que ayuden a ralentizar la absorción del azúcar.

Además, las frutas aportan vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra, nutrientes esenciales para una dieta equilibrada.

¿Cómo evitar un pico de glucosa en el desayuno?

Para disminuir el impacto de la glucosa, los nutriólogos recomiendan acompañar la fruta con alimentos ricos en proteína, grasas saludables o fibra.

Algunas combinaciones recomendadas son:

Yogur natural sin azúcar con fruta.

Manzana con crema de cacahuate natural.

Papaya con queso cottage.

Frutos rojos con nueces o almendras.

Avena con fruta fresca y semillas de chía.

Estas combinaciones retrasan el vaciamiento del estómago y ayudan a que la glucosa se absorba de manera más gradual.

Las mejores frutas para desayunar

Si el objetivo es mantener niveles más estables de azúcar en sangre, estas frutas suelen ser una mejor opción por su menor índice glucémico o mayor contenido de fibra:

Manzana.

Pera.

Fresas.

Moras.

Frambuesas.

Arándanos.

Kiwi.

Guayaba.

Consumidas enteras —y no en jugo— conservan mejor su fibra y generan una respuesta glucémica más favorable.

¿Y los jugos de fruta?

Uno de los errores más frecuentes es sustituir la fruta entera por jugos o licuados.

Al exprimir la fruta se elimina gran parte de la fibra y se concentra el azúcar natural, por lo que el organismo la absorbe mucho más rápido, favoreciendo picos de glucosa incluso cuando no se añade azúcar.

Por ello, los especialistas recomiendan priorizar siempre la fruta entera.

La clave está en el equilibrio

Más que evitar una fruta específica, los expertos señalan que lo importante es cuidar las porciones, variar los alimentos y acompañar la fruta con proteínas y grasas saludables para lograr un desayuno más completo.

En personas con diabetes, prediabetes o enfermedades metabólicas, es recomendable consultar con un médico o un nutriólogo para diseñar un plan de alimentación personalizado que permita mantener un adecuado control de la glucosa sin renunciar a los beneficios nutricionales de las frutas.

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