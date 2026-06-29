Un pequeño error al preparar el café puede cambiar por completo su sabor. Desde usar granos viejos hasta descuidar la limpieza de la máquina, los baristas advierten que ciertos hábitos cotidianos impiden obtener una taza de calidad, incluso cuando se utiliza un buen café.

Los errores más comunes al preparar un espresso

Preparar un buen café va mucho más allá de presionar un botón. De acuerdo con la guía publicada por Clive Coffee, empresa especializada en equipos y educación para café de especialidad, existen errores frecuentes que afectan directamente la extracción, el aroma y el sabor del espresso.

La publicación recopila las equivocaciones que, según baristas y expertos en preparación, suelen cometer tanto principiantes como personas con experiencia. La mayoría pueden corregirse fácilmente con pequeños cambios en la rutina diaria.

Nunca uses café viejo o previamente molido por mucho tiempo

Uno de los principales consejos es evitar utilizar granos que hayan perdido su frescura. El café comienza a oxidarse desde el momento en que se tuesta y, especialmente, cuando se muele.

Por ello, los especialistas recomiendan moler únicamente la cantidad que se utilizará en cada preparación. De esta manera se conservan mejor los aceites esenciales y los compuestos aromáticos que dan personalidad a la bebida.

La molienda incorrecta cambia completamente el resultado

Otro de los errores más importantes consiste en utilizar una molienda que no corresponde al método de extracción.

Si el café está demasiado grueso, el agua atraviesa rápidamente el filtro y la bebida puede quedar débil o ácida. En cambio, una molienda demasiado fina dificulta el paso del agua y provoca una extracción excesiva que suele generar sabores amargos.

Por esta razón, los baristas consideran que el molino es una de las herramientas más importantes para preparar un espresso de calidad.

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No descuides la limpieza de la máquina

La guía de Clive Coffee también advierte que la limpieza es un factor determinante para mantener el buen sabor del café.

Los residuos de aceites y partículas de café se acumulan con el uso y pueden alterar el sabor de las siguientes extracciones. Mantener limpia la máquina de espresso, el portafiltro y el molino ayuda a conservar un perfil de sabor más limpio y consistente.

Además, una limpieza frecuente contribuye al buen funcionamiento del equipo y puede prolongar su vida útil.

La distribución del café también importa

Un error menos conocido consiste en colocar el café molido de manera desigual dentro del portafiltro. Cuando esto ocurre, el agua encuentra caminos más fáciles para atravesar el café, fenómeno conocido como channeling. Como consecuencia, algunas partes del café se extraen demasiado y otras muy poco, afectando el equilibrio de la bebida.

Por ello, los baristas recomiendan distribuir el café de forma uniforme antes de compactarlo.

Compactar mal el café afecta la extracción

La presión aplicada con el tamper también influye en el resultado final. Más que ejercer una fuerza excesiva, lo importante es conseguir una superficie uniforme y nivelada para que el agua atraviese el café de forma homogénea durante la extracción.

La temperatura y el tiempo también hacen la diferencia

La preparación del espresso depende de un equilibrio entre diversos factores, entre ellos la temperatura del agua, el tamaño de la molienda, la dosis de café y el tiempo de extracción.

Modificar uno de estos elementos puede alterar completamente el resultado final, por lo que los especialistas recomiendan hacer ajustes graduales hasta encontrar la configuración adecuada.

No cambies varios parámetros al mismo tiempo

Uno de los consejos más útiles para quienes están aprendiendo es modificar una sola variable cada vez. Si se cambia simultáneamente la molienda, la cantidad de café y el tiempo de extracción, resulta prácticamente imposible identificar cuál de esos factores mejoró o empeoró la preparación. Este método permite comprender mejor el comportamiento del espresso y obtener resultados consistentes.

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Tips rápidos para preparar un mejor café

Utiliza granos de café frescos siempre que sea posible.

Muele el café justo antes de prepararlo.

Mantén limpia la máquina de espresso y el molino.

Distribuye uniformemente el café antes de compactarlo.

Ajusta solo un parámetro a la vez cuando busques mejorar la extracción.

Verifica la molienda de acuerdo con el tipo de preparación.

Preparar un buen espresso depende de cuidar cada detalle

Aunque muchas personas creen que el secreto está únicamente en comprar un café de mayor calidad, los expertos explican que el resultado final depende de una combinación de factores que incluyen la frescura del grano, la molienda, la limpieza del equipo y la técnica utilizada durante la extracción.

Conceptos como espresso, barista, molino de café, portafiltro, tamper y extracción forman parte del lenguaje cotidiano del café de especialidad y ayudan a entender por qué una pequeña modificación puede transformar por completo el sabor de la bebida. Evitar estos errores comunes es el primer paso para disfrutar una taza con mejor aroma, cuerpo y equilibrio, sin necesidad de ser un profesional.

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