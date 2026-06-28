Si tu objetivo es aumentar masa muscular, el ejercicio de fuerza es solo una parte de la ecuación. La alimentación juega un papel fundamental, y los licuados ricos en proteínas pueden ser una excelente opción para complementar la dieta, especialmente después del entrenamiento o como parte del desayuno.

Sin embargo, los especialistas coinciden en que ningún licuado por sí solo hace crecer los músculos. El aumento de masa muscular depende de combinar un entrenamiento adecuado con una alimentación suficiente en proteínas, carbohidratos de calidad y grasas saludables, además de un buen descanso.

Estos son algunos de los licuados más recomendados para favorecer el desarrollo muscular.

1. Licuado de plátano con avena y leche

Es uno de los favoritos entre quienes realizan entrenamiento de fuerza porque aporta energía y proteínas.

Ingredientes

1 plátano.

1 taza de leche (o bebida de soya enriquecida).

½ taza de avena.

1 cucharada de crema de cacahuate natural.

Canela al gusto.

Beneficios

Aporta carbohidratos para recuperar energía, fibra y proteínas que favorecen la recuperación muscular.

2. Licuado de frutos rojos con yogur griego

El yogur griego destaca por su alto contenido de proteína.

Ingredientes

1 taza de yogur griego natural.

1 taza de frutos rojos.

1 cucharada de semillas de chía.

Hielo.

Beneficios

Contiene proteínas de alta calidad, antioxidantes y grasas saludables.

3. Licuado de cacao con mantequilla de cacahuate

Ideal para después del entrenamiento.

Ingredientes

1 vaso de leche.

1 cucharada de cacao sin azúcar.

2 cucharadas de crema de cacahuate natural.

½ plátano.

Hielo.

Beneficios

Combina proteínas, carbohidratos y grasas saludables que ayudan a la recuperación muscular.

4. Licuado de mango con queso cottage

Una opción rica en proteínas y vitaminas.

Ingredientes

1 taza de mango.

½ taza de queso cottage.

1 taza de leche.

Hielo.

Beneficios

El queso cottage aporta proteína de alta calidad, mientras que el mango ofrece carbohidratos para reponer energía.

5. Licuado verde alto en proteína

No todos los licuados para ganar músculo tienen que ser dulces.

Ingredientes

Espinaca.

Pepino.

Yogur griego.

Manzana.

Semillas de chía.

Agua.

Beneficios

Aporta fibra, vitaminas, minerales y proteínas con pocas calorías.

6. Licuado con proteína en polvo

Si tienes dificultades para cubrir tus requerimientos diarios de proteína, este puede ser un complemento útil.

Ingredientes

1 medida de proteína en polvo (suero de leche o vegetal).

1 plátano.

1 taza de leche.

Avena.

Canela.

Beneficios

Puede aportar entre 20 y 30 gramos de proteína por porción, dependiendo del producto utilizado.

7. Licuado tropical con yogur

Ingredientes

Piña.

Papaya.

Yogur griego.

Semillas de linaza.

Agua o leche.

Beneficios

Ayuda a la recuperación muscular y aporta vitamina C, fibra y proteína.

¿Cuánta proteína necesitas para ganar músculo?

Las investigaciones indican que las personas que buscan aumentar masa muscular suelen beneficiarse de un consumo diario aproximado de 1.2 a 2.0 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal, dependiendo de la intensidad del entrenamiento, la edad y los objetivos individuales.

Además, es importante distribuir la proteína a lo largo del día en varias comidas, en lugar de consumirla toda en una sola toma.

Consejos para obtener mejores resultados

Para favorecer el crecimiento muscular:

Realiza entrenamiento de fuerza al menos tres veces por semana.

Consume suficiente proteína diariamente.

Incluye carbohidratos complejos para reponer energía.

Mantente bien hidratado.

Duerme entre siete y nueve horas por noche.

Evita sustituir comidas completas únicamente por licuados.

¿Son suficientes los licuados para aumentar masa muscular?

No. Los licuados son un complemento de la alimentación, pero el desarrollo muscular depende del equilibrio entre entrenamiento, nutrición y descanso.

Cuando se preparan con ingredientes ricos en proteínas, carbohidratos de calidad y grasas saludables, pueden ser una excelente herramienta para apoyar la recuperación y el crecimiento muscular, especialmente después del ejercicio o como parte de un desayuno completo.

EE