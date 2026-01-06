Rosca de Reyes en México: ¿Qué significa cada ingrediente?

La rosca de Reyes, además de un pan dulce de temporada, es un alimento con un gran significado, especialmente en regiones como México. Cada parte de la rosca tiene un significado simbólico que une religión, historia y tradición en un solo alimento.

El Día de Reyes es celebrado cada 6 de enero, marcando el fin de las celebraciones navideñas y reuniendo a la familia y amigos nuevamente para partir la rosca de Reyes. Su forma circular recuerda a una corona y tiene varios simbolismos.

El diseño de la rosca no es algo casual, ya que cada elemento representa algo en específico. A continuación te explicamos.

¿Qué significa cada ingrediente de la rosca de Reyes?

Este es el significado de cada elemento en la rosca:

Forma circular: Representa a la corona de los Reyes Magos, así como la idea de lo eterno, es decir, no hay un inicio ni un final.

Frutas cristalizadas: Las frutas que adornan la superficie de la rosca, además de servir como decoración, hace alusión a las joyas de las coronas reales.

Aroma a azahar: Le da el toque tradicional, caracterizando a este pan y haciéndolo fácilmente reconocible.

Pan dulce: Simboliza abundancia, celebración y comunidad.

Simboliza abundancia, celebración y comunidad. Muñeco: Esta figura representa al Niño Jesús. Asimismo, según la tradición mexicana, aquellas personas que encuentren el niño en la rosca tienen el compromiso de llevar los tamales durante el Día de la Candelaria, celebrado cada 2 de febrero.

¿Cómo surgió esta tradición?

Según la historia bíblica, tres Reyes Magos de nombre Melchor, Gaspar y Baltazar, viajaron desde el Oriente hasta Jerusalén guiados por la “Estrella de Belén”, para celebrar el nacimiento de un profeta llevándole ofrendas: oro, incienso y mirra.

En este sentido, la tradición de la rosca de Reyes parte de la Edad Media, en el siglo XIV, en países de Europa como Francia y España. Poco después llegó a nuestro país durante la conquista.

Desde entonces se celebra esta costumbre que une religión y tradición. Asimismo, esta costumbre también es celebrada en países como Guatemala, Bélgica y Portugal.

