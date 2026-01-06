Rosca de Reyes en México: ¿Qué significa cada ingrediente?

La rosca de Reyes, además de un pan dulce de temporada, es un alimento con un gran significado, especialmente en regiones como México. Cada parte de la rosca tiene un significado simbólico que une religión, historia y tradición en un solo alimento.El Día de Reyes es celebrado cada 6 de enero, marcando el fin de las celebraciones navideñas y reuniendo a la familia y amigos nuevamente para partir la rosca de Reyes. Su forma circular recuerda a una corona y tiene varios simbolismos.El diseño de la rosca no es algo casual, ya que cada elemento representa algo en específico. A continuación te explicamos.Este es el significado de cada elemento en la rosca:Según la historia bíblica, tres Reyes Magos de nombre Melchor, Gaspar y Baltazar, viajaron desde el Oriente hasta Jerusalén guiados por la “Estrella de Belén”, para celebrar el nacimiento de un profeta llevándole ofrendas: oro, incienso y mirra.En este sentido, la tradición de la rosca de Reyes parte de la Edad Media, en el siglo XIV, en países de Europa como Francia y España. Poco después llegó a nuestro país durante la conquista.Desde entonces se celebra esta costumbre que une religión y tradición. Asimismo, esta costumbre también es celebrada en países como Guatemala, Bélgica y Portugal.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL