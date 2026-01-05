¿Cuándo se debe quitar el árbol de Navidad?

Con el arranque del nuevo año y la reanudación de actividades laborales y escolares, una pregunta vuelve a surgir en muchos hogares: ¿cuál es el momento correcto para retirar el árbol de Navidad? Aunque para muchas personas las celebraciones concluyen con el cierre del calendario el 31 de diciembre, la tradición religiosa y cultural sugiere que el periodo navideño se extiende más allá de esa fecha, razón por la que aún es común ver decoraciones en casas y espacios públicos.

De acuerdo con referencias históricas y religiosas, el retiro del árbol no está ligado al inicio del Año Nuevo, sino al significado de los llamados 12 Días de Navidad, un concepto que suele prestarse a confusión. Esta tradición tiene sus orígenes en la cultura cristiana europea y marca un lapso específico dentro del calendario litúrgico.

Contrario a lo que muchos creen, los 12 Días de Navidad no anteceden al 25 de diciembre. Este periodo comienza precisamente el día de Navidad y se prolonga hasta el 6 de enero, fecha en la que se celebra la Epifanía, conmemoración de la visita de los Reyes Magos al Niño Jesús y considerada, dentro del cristianismo, como el cierre formal de la temporada navideña.

Durante siglos, iglesias y comunidades esperaban hasta el Día de Reyes para retirar el árbol, las coronas y los adornos. De acuerdo con archivos litúrgicos del Vatican Historical Archive, quitar las decoraciones antes de la Epifanía se consideraba inapropiado, mientras que prolongarlas más allá de esa fecha rompía con el orden simbólico del calendario religioso.

Incluso, el folclore de algunas regiones europeas advertía que dejar las decoraciones después del 6 de enero podía atraer mala suerte, lo que reforzó la idea de que ese día marcaba el final definitivo de la Navidad.

Más allá del simbolismo, existen razones prácticas que influyen en la decisión de cuándo quitar el árbol. Según la National Fire Protection Association (NFPA), los árboles naturales que permanecen demasiado tiempo en interiores y sin riego adecuado pueden secarse, volverse quebradizos y representar un riesgo de incendio, especialmente cuando conservan series de luces eléctricas.

En contraste, los árboles artificiales ofrecen mayor flexibilidad y no implican riesgos similares, lo que permite extender su permanencia sin preocupaciones técnicas. Por ello, la decisión suele variar según el tipo de árbol y las condiciones del hogar.

En la práctica, los hábitos actuales se alejan de la tradición estricta. De acuerdo con un estudio de comportamiento del Pew Research Center, la mayoría de las personas retira las decoraciones durante la primera quincena de enero, motivadas por el regreso a la rutina y el deseo de iniciar el año con un entorno renovado.

Aun así, muchos hogares optan por conservar el árbol algunos días más por una razón sencilla: el bienestar emocional. En temporadas invernales largas o grises, las luces y adornos continúan aportando una sensación de calidez y continuidad tras las fiestas.

Al final, la fecha para quitar el árbol depende de la tradición que se siga, de la seguridad del hogar y de las preferencias personales. Ya sea el 6 de enero o algunos días después, la decisión sigue siendo una mezcla de historia, practicidad y emociones.

