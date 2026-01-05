El 6 de enero es conocido en México por ser el Día de Reyes. Una fecha especial llena de tradición donde los niños y las niñas reciben regalos que los tres Reyes Magos dejaron a quienes se portaron bien y fueron obedientes con sus padres; también es el día en que se parte una rosca de pan, endulzada con frutas secas y azúcar, esperando que "el niño Dios" salga de entre el trozo como augurio de bienestar y prosperidad para su propietario y con el compromiso de corresponder la gracia con tamales el próximo 2 de febrero, día de la Candelaria.

Un ritual que se ha convertido en toda una tradición en el país y que se anhela cada año para convocar a la familia y los amigos, y pasar un momento de alegría al arranque del año nuevo. Pero ¿Quiénes fueron los Reyes Magos? ¿Por qué los seguimos recordando?

¿Qué dice la Biblia sobre los Reyes Magos?

La tradición dice que tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, visitaron a Jesús luego de su nacimiento y le ofrecieron como regalos: oro, incienso y mirra, como muestra de su respeto y reconocimiento a su categoría como rey y a su divinidad.

Sin embargo, el Evangelio según San Marcos señala que después de que Jesús nació en Belén, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes de Oriente guiados por una estrella. Pero no se menciona que fueran estrictamente tres, ni tampoco sus nombres .

El rey Herodes, al escuchar que esos conocedores de la astrología buscaban al "rey de los judíos", les pidió avisarle cuando encontraran a ese niño que había nacido en Belén, de acuerdo a la profecía, para ir a adorarlo también.

Luego de escuchar al rey Herodes, los sabios de Oriente siguieron su camino hasta que la estrella que seguían se detuvo sobre el lugar donde se encontraba el niño y sus padres . Ofrecieron sus regalos: oro, el metal de los reyes; incienso, la ofrenda de los dioses; y mirra, como anuncio de sus futuros padecimientos; y luego, advertidos en sueños, no regresaron a Herodes y volvieron a su tierra por otro camino .

En realidad, el Evangelio ofrece muy pocos datos sobre los Reyes Magos y es a través de la tradición y otros documentos que no se incluyen en la Biblia conocida, que se ha dado forma a los personajes místicos que visitaron a bebé Jesús .

No te pierdas: Arranca semana fresca en Guadalajara, pero viene más frío

Mucho ha sido el debate con relación a que la traducción de "magos" que aparece en las sagradas escrituras se refiere a sabios que tenían conocimientos en distintas disciplinas de la ciencia, como el movimiento de los astros y la observación del cielo.

El número tres puede ser el resultado lógico del mismo número de regalos que los llegados de Oriente entregaron al niño Dios.

¿Cuándo adquieren los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar?

De acuerdo a National Geographic, los Reyes Magos, tal y como los conocemos en la actualidad, fueron originados en la Edad Media, que los "bautizó" con los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar.

Sería en España, según evidencia histórica, que nace la leyenda de los tres Reyes Magos y es hasta el Siglo VI cuando los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar aparecieron por primera vez en un mosaico de la Basílica de San Apolinar el Nuevo en la ciudad italiana de Ravena .

Es mayor la referencia de los Reyes Magos durante el Renacimiento, ya que autores como Leonardo Da Vanci, Botticelli, El Bosco, Rubens, Velázquez, entre otros, toman su imagen para ilustrar sus piezas y replican que el número de los personajes eran tres.

¿Cómo se representan los Reyes Magos?

Melchor tiene la apariencia de un anciano de raza blanca, con barba, y representa a la zona europea. Él porta el oro. Gaspar representa la zona asiática del mundo y trae consigo el incienso. Baltasar es el rey de raza negra, en representación de África, y es quien obsequia la mirra.

Los Reyes Magos en México

En México, la celebración de los Reyes Magos es muy reconocida y son muchos los fieles católicos quienes veneran a los santos.

La tradición implica una celebración similar a la de Navidad, en la que niños reciben regalos de los Reyes y se complementa con una celebración en la que se comparte una "rosca de reyes" entre familiares y amigos.

En Jalisco, el pueblo de Cajititlán de los Reyes celebra a Melchor, Gaspar y Baltasar con una procesión con las imágenes por sus calles y navegando por su laguna, como símbolo de veneración y para pedir favores.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA

