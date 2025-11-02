Domingo, 02 de Noviembre 2025

Receta sencilla de EFECTIVO repelente natural para mosquitos

El uso de repelentes naturales reduce la exposición a compuestos químicos potencialmente irritantes

Con estos sencillos pasos, podrás mantener alejados a los mosquitos de forma natural y disfrutar de las noches de verano sin molestias ni picaduras. CANVA

Con la llegada del calor, los mosquitos se vuelven una molestia constante, sobre todo en las noches o en espacios al aire libre. Aunque en el mercado existen numerosos repelentes químicos, muchas personas prefieren opciones naturales que sean seguras para la piel y el medio ambiente. A continuación, te explicamos cómo elaborar un repelente casero, eficaz y sencillo con ingredientes fáciles de conseguir.

Ingredientes naturales clave

Los aceites esenciales son los grandes protagonistas en la elaboración de repelentes naturales. Algunos de los más eficaces contra los mosquitos son:

  • Aceite esencial de citronela: su aroma intenso es conocido por ahuyentar insectos.
  • Aceite de eucalipto limón: ofrece una protección prolongada y tiene un agradable olor fresco.
  • Aceite de lavanda: además de repeler, calma la piel en caso de picaduras.
  • Aceite de menta o romero: refuerzan el efecto repelente y aportan un aroma agradable.

Receta básica para preparar tu repelente

Ingredientes:

  • 10 gotas de aceite esencial de citronela
  • 10 gotas de aceite de eucalipto limón
  • 10 gotas de aceite de lavanda
  • 2 cucharadas de aceite portador (puede ser de coco, almendra o jojoba)
  • 2 cucharadas de agua destilada o hamamelis (agua de hamamelis)
  • Un frasco con atomizador o spray

Preparación:

1.- En un recipiente limpio, mezcla el agua destilada o el hamamelis con el aceite portador.
2.- Agrega los aceites esenciales uno por uno.
3.- Revuelve bien para que todos los ingredientes se integren.
4.- Vierte la mezcla en el frasco atomizador y agítalo antes de cada uso.

Consejos de uso y conservación

Aplica el repelente directamente sobre la piel expuesta, evitando el contacto con los ojos o heridas abiertas. También puede pulverizarse sobre la ropa, aunque se recomienda hacer una prueba previa para asegurarse de que no manche el tejido. Guarda el frasco en un lugar fresco y oscuro, lejos de la luz solar directa. Su efectividad puede mantenerse hasta por dos semanas si se conserva adecuadamente.

Alternativas y combinaciones

Si no cuentas con todos los aceites esenciales, puedes sustituir algunos. Por ejemplo, el aceite de menta o de clavo también tienen propiedades repelentes. Otra opción es preparar una versión acuosa combinando vinagre de manzana con aceites esenciales, ideal para aplicar en el hogar o en terrazas.

Un aliado natural y seguro

El uso de repelentes naturales no solo ayuda a proteger la piel de manera más amable, sino que también reduce la exposición a compuestos químicos potencialmente irritantes. Aunque su efecto puede durar menos que el de los productos comerciales, son una excelente alternativa para quienes buscan soluciones ecológicas, seguras y fáciles de preparar.

Con estos sencillos pasos, podrás mantener alejados a los mosquitos de forma natural y disfrutar de las noches de verano sin molestias ni picaduras.

