El paso del tiempo también deja huella en el material genético masculino. A medida que los años avanzan, el esperma acumula alteraciones en su ADN que pueden influir en la herencia biológica. Un grupo de especialistas decidió analizar con detalle cómo el envejecimiento afecta la información genética de las células reproductoras y detectó un patrón evidente: cuanto mayor es la edad del hombre, más mutaciones se registran en sus espermatozoides.

Los hallazgos provienen de una investigación conjunta del Instituto Sanger y el King’s College de Londres, cuyos resultados, publicados en la revista Nature, van más allá del interés científico. El estudio plantea implicaciones clínicas y hereditarias al evidenciar un aumento en los riesgos genéticos asociados con la paternidad tardía.

Para llegar a estas conclusiones, los expertos evaluaron muestras de semen de 57 hombres, con edades comprendidas entre los 24 y 75 años, sumando 81 muestras en total. Utilizaron la técnica NanoSeq, una herramienta de alta precisión que permite detectar mutaciones raras en el ADN y reducir al mínimo los errores de secuenciación. De acuerdo con los resultados, cada año se añaden en promedio 1,67 nuevas mutaciones al ADN de los espermatozoides, lo que sugiere un incremento progresivo del riesgo genético conforme avanza la edad del padre.

El investigador Matthew Neville explicó que uno de los descubrimientos más significativos fue el aumento en la proporción de espermatozoides con mutaciones relacionadas con enfermedades graves. Además, el equipo observó indicios de un fenómeno conocido como “selección positiva”, en el cual ciertas alteraciones genéticas otorgan ventajas a las células que producen esperma, permitiéndoles multiplicarse dentro del organismo.

Los científicos identificaron un mayor número de mutaciones en genes vinculados a trastornos del desarrollo y predisposición al cáncer infantil. Según las estimaciones publicadas por Nature, entre el 3 y el 5% de los espermatozoides de hombres de mediana edad o mayores presentan mutaciones potencialmente dañinas en el exoma, la parte del genoma que codifica proteínas. En comparación, este porcentaje ronda el 2% en varones jóvenes y aumenta hasta el 4,5% en aquellos cercanos a los 70 años.

Raheleh Rahbari, autora principal del estudio, destacó que la línea germinal masculina es un entorno dinámico que puede favorecer la expansión de ciertas mutaciones con repercusiones en la descendencia. En palabras del director del Instituto Sanger, Matt Hurles, “algunos cambios en el ADN no solo sobreviven, sino que prosperan en los testículos, lo que significa que los padres que conciben más tarde en la vida podrían, sin saberlo, tener un mayor riesgo de transmitir una mutación dañina a sus hijos”.

Los autores subrayan que el linaje germinal masculino no acumula errores genéticos de manera pasiva; existe un proceso de transformación y selección que modifica la calidad del material genético a lo largo del tiempo. En este sentido, el trabajo redefine la comprensión tradicional de la herencia biológica y de los mecanismos evolutivos que influyen en la variabilidad entre generaciones.

El análisis estadístico del estudio reveló que los hombres de mayor edad duplican la cantidad de espermatozoides con mutaciones perjudiciales en comparación con los más jóvenes. Estas alteraciones, localizadas en el exoma, pueden generar síndromes genéticos, afecciones del desarrollo o incrementar el riesgo de tumores durante la infancia.

Aunque los investigadores enfatizan que la presencia de una mutación en el esperma no garantiza que el hijo padezca una enfermedad, señalan que el “reloj genético” paterno tiene una influencia decisiva en la salud de la descendencia, al igual que el materno. Algunas mutaciones incluso pueden impedir la fecundación o provocar abortos espontáneos.

Desde una perspectiva clínica, los resultados abren el debate sobre la planificación de la paternidad, la necesidad de consultas genéticas preventivas y la evaluación de posibles riesgos hereditarios cuando los padres superan cierta edad. Los autores remarcan que el objetivo de este trabajo no es generar alarma, sino promover una mayor conciencia sobre la importancia del factor edad en la salud reproductiva.

