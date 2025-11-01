Con la llegada de noviembre y su clima fresco, muchas personas buscan renovar su cabello para controlarlo frente a fenómenos como el frizz y la resequedad de la temporada previa al invierno. La buena noticia es que el calendario lunar 2025 puede servir como guía para encontrar los mejores días para cortarlo, teñirlo o aplicarle un tratamiento.

Mia Astral, astróloga y creadora de contenido en Instagram, compartió un calendario con esta información útil, y aquí te lo presentamos.

¿Qué días conviene cortarse el cabello según la Luna?

De acuerdo con el calendario de Mia Astral, los días más favorables para un corte radical de cabello que, además de refrescar su apariencia, estimule su crecimiento, son del 1 al 4 de noviembre.

En específico, la experta sugiere cortarlo el 4 de noviembre, es decir, un día antes de que la Luna entre en su fase Llena. Se cree que, durante esa transición, la energía del satélite puede fortalecer la raíz y favorecer la densidad.

Otro momento ideal para cortar el cabello es el 20 de noviembre, cuando comienza la Luna Nueva. Pero no se trata de hacer cualquier cambio: lo recomendable es un pequeño despunte para aprovechar la energía de regeneración.

¿Qué días de noviembre 2025 no cortar tu cabello?

Si tu intención es mantener el largo actual o evitar que tu corte pierda forma demasiado pronto, procura no cortarte el cabello el 12 de noviembre. Ese día la Luna estará en fase menguante, lo que vuelve más lento el crecimiento.

Ten cuidado con hacerte cambios precipitados durante esta fase lunar, ya que podrías arrepentirte.

Sea cual sea la fase, no olvides consentir tu melena con tratamientos capilares (por ejemplo, mascarillas o exfoliantes para el cuero cabelludo) a lo largo del mes. Refuerza esta rutina si tu cabello ha sido teñido o sometido a procedimientos químicos, como la decoloración.

Y, como mencionamos antes, noviembre trae un clima seco, por lo que es indispensable mantener la hidratación del cabello. En este caso, se recomienda hacer un enjuague con manzanilla para conservar su suavidad.

Fecha | Fase lunar | Recomendación | Propósito o efecto

1 al 4 de noviembre | Creciente (previa a Luna Llena) | Cortar el cabello | Favorece el crecimiento y fortalece la raíz

4 de noviembre | Un día antes de Luna Llena | Corte ideal | Estimula la densidad y mejora la apariencia

12 de noviembre | Menguante | No cortar el cabello | Ralentiza el crecimiento y debilita la forma del corte

20 de noviembre | Luna Nueva | Despunte ligero | Aprovecha la energía de regeneración y renovación

