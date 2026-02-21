Refrescos que te gustaron en la infancia, pero que ya no existen

Con el paso del tiempo, los productos existentes en el mercado han pasado por numerosos cambios, impulsados tanto por el progreso tecnológico como por la evolución de las preferencias de aquellos que los consumen. Mientras que algunos artículos logran consolidarse y mantener su popularidad durante largo tiempo, otros solo acompañan a las personas por un tiempo limitado y, eventualmente, desaparecen sin dejar huella.

Un ejemplo de estos cambios se encuentra en los refrescos. Lo que en un principio fue ideado como una sencilla bebida carbonatada ha pasado por diversas transformaciones a lo largo del tiempo. Estas modificaciones han sido necesarias para que el producto siga siendo competitivo y atractivo en un mercado que está en constante cambio.

Todos estos cambios, aunque a veces son apenas perceptibles, forman parte de una estrategia integral destinada a atraer y mantener el interés de los consumidores por los refrescos. No obstante, para muchos, la bebida que consumían en el pasado permanece en su memoria como un recuerdo que hace distinto al producto que disfrutan en la actualidad.

La que alguna vez fue una bebida convencional ha evolucionado para incluir una amplia gama de sabores y fórmulas, en gran parte como respuesta a todas las preocupaciones de salud que han surgido con el tiempo, y claro, impulsados por las preferencias de los consumidores. Las marcas han innovado ofreciendo versiones sin azúcar, utilizando ingredientes naturales o incorporando edulcorantes alternativos, lo que refleja la necesidad de mantenerse al día con las demandas del mercado.

¿Los recuerdas? Estos refrescos te gustaron en la infancia pero ya no existen

Pepsi Azul

Lanzada en 2002, la Pepsi Azul se destacó como una de las bebidas más peculiares de entonces. Este refresco, caracterizado por su distintivo color azul y su sabor a frutos del bosque , formó parte de una estrategia de mercado que le permitió ganar una notable popularidad, aunque solo durante un periodo limitado.

Pepsi Twist

Este refresco de cola con sabor a limón fue introducido por Pepsico como una opción diferente a la Pepsi convencional. La bebida, conocida como Pepsi Twist, hizo su debut en Estados Unidos en el año 2000 y se lanzó en México en 2001 con el nombre de "Pepsi Limón". A pesar de su innovación, el producto tuvo una presencia breve en el mercado y fue retirado al año siguiente.

Mirinda Naramango y Narangótica

Estas dos bebidas fueron lanzadas como ediciones limitadas y apoyadas por campañas de marketing destacadas de la empresa. Naramango se presentó como una edición especial de verano, mientras que Narangótica fue vendida en conmemoración del estreno de la película "Batman Begins" . Aunque su presencia en el mercado fue relativamente corta, ambos refrescos lograron hacerse un hueco importante en el corazón de numerosos consumidores.

Manzanita Lift Golden

Esta fue una variante exclusiva de la clásica Manzanita, aunque esta estaba enfocada en el sabor característico de la manzana amarilla, conocida como Golden Delicious. También lanzado por Coca-Cola, daba a los consumidores la oportunidad de disfrutar la dulzura distintiva de las manzanas amarillas en cada sorbo. No obstante, duró muy poco en el mercado.

