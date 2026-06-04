El mejor ejercicio para cuidar el corazón y lucir de 25 a los 40 años, según expertos

Mantener una buena salud cardiovascular se vuelve cada vez más importante con el paso de los años, y aunque actividades como caminar o utilizar bicicleta estática suelen figurar entre las recomendaciones más populares, especialistas destacan una práctica que puede ofrecer importantes beneficios para el corazón sin necesidad de equipos costosos ni membresías de gimnasio.

Se trata del yoga, una disciplina que combina movimiento, respiración y relajación, y que ha ganado reconocimiento por su impacto positivo en la salud física y mental.

Una actividad que fortalece el corazón

A diferencia de lo que muchos podrían pensar, el yoga no solo contribuye a mejorar la flexibilidad. Expertos señalan que esta práctica estimula el sistema cardiovascular al involucrar simultáneamente el cuerpo y el sistema nervioso, favoreciendo una mejor circulación sanguínea y fortaleciendo la resistencia cardiorrespiratoria con el tiempo.

Además, al realizarse de manera constante, puede ayudar a optimizar el funcionamiento del corazón y mejorar la capacidad física general.

Ayuda a controlar la presión arterial

Uno de los beneficios más destacados del yoga es su capacidad para contribuir al control de la presión arterial, especialmente en personas con hipertensión leve o moderada.

Esto se debe a que las técnicas de respiración y relajación ayudan a disminuir los niveles de estrés, favorecen la relajación de los vasos sanguíneos y reducen la activación excesiva del sistema nervioso, factores que pueden influir directamente en la salud cardiovascular.

Beneficios para la respiración y la circulación

La respiración consciente es uno de los pilares de esta disciplina. Gracias a ella, quienes practican yoga de forma regular pueden experimentar una disminución de la frecuencia cardiaca en reposo y una mejora en la capacidad pulmonar.

Asimismo, algunos estudios sugieren que esta actividad puede favorecer la función endotelial, un proceso relacionado con la capacidad de las arterias para dilatarse adecuadamente y permitir un mejor flujo sanguíneo.

La ciencia respalda sus beneficios

Investigaciones científicas también han documentado los efectos positivos del ejercicio sobre la salud cardiovascular. Un estudio publicado en PubMed señala que la actividad física puede mejorar significativamente la condición física, reducir indicadores asociados al estrés cardíaco y elevar la calidad de vida de quienes la practican de manera habitual.

En el caso del yoga, los especialistas destacan que sus beneficios no dependen únicamente de ejecutar correctamente las posturas. Elementos como la respiración controlada, la concentración mental, la alineación corporal y la relajación son fundamentales para obtener mejores resultados.

Una práctica accesible para cualquier persona

Otra de las ventajas del yoga es su versatilidad. Puede realizarse tanto en casa como en espacios abiertos o clases grupales, adaptándose a distintos estilos de vida y niveles de condición física.

Por ello, cada vez más expertos lo consideran una alternativa efectiva para fortalecer el corazón, mejorar el bienestar general y mantenerse activo a cualquier edad, especialmente a partir de los 40 años, cuando el cuidado de la salud cardiovascular adquiere una relevancia aún mayor.

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