El arribo de la temporada de lluvias 2026 detona una reactivación profunda de los ecosistemas urbanos en el centro y occidente de México. Con la humedad del suelo al máximo, las familias y los amantes de la jardinería buscan alternativas sustentables para atraer a los colibríes, dotar de color sus hogares y, de paso, contribuir a la preservación de la fauna silvestre.En este escenario de renovación ecológica, los especialistas en botánica urbana emitieron una serie de recomendaciones para diseñar jardines polinizadores eficientes, desmitificando el uso de especies comerciales e introducidas que aportan poco valor nutrimental a los colibríes.Contario a la creencia popular que sitúa a las rosas, tulipanes o girasoles como los centros de atención de estas pequeñas aves, los monitoreos biológicos demuestran que los colibríes ignoran de forma sistemática estas opciones.Los colibríes poseen un metabolismo extremadamente acelerado que les exige consumir su propio peso en néctar diariamente, por lo que seleccionan de forma evolutiva flores con formas geométricas específicas que optimicen su energía durante el forrajeo en las ciudades de asfalto. Para garantizar el éxito de un santuario polinizador doméstico durante estos meses de alta precipitación, la selección vegetal debe priorizar plantas endémicas de la región. Estas especies resisten el exceso de humedad, se adaptan a macetas o suelo directo y florecen de manera vigorosa bajo las condiciones climáticas del verano mexicano. ¿Por qué estas cinco plantas superan con creces el atractivo de un rosal tradicional? Los biólogos explican que los colibríes poseen una agudeza visual sobresaliente orientada hacia el espectro de los colores cálidos, especialmente el rojo, el naranja y el rosa brillante. Estos tonos les indican desde las alturas la presencia de parches florales cargados de carbohidratos frescos.El factor determinante radica en la morfología de la flor. Las rosas presentan una estructura compacta de múltiples pétalos superpuestos que bloquea el acceso al centro de la planta. Por el contrario, especies como el mirtillo, el aretillo o el muicle poseen corolas tubulares abiertas. Esta forma de embudo permite que el colibrí introduzca su largo pico y extienda su lengua bífida de manera fluida, absorbiendo el néctar en milisegundos sin desgastar sus alas ni dañar la estructura reproductiva de la planta. La receta científica y segura consiste en mezclar una porción de azúcar de mesa blanca refinada por cuatro porciones de agua potable, hirviendo la solución para disolverla. Está estrictamente prohibido usar miel, azúcar mascabado, edulcorantes o colorantes rojos artificiales, ya que estos ingredientes provocan infecciones por hongos mortales en el pico de las aves.Debido a su ritmo metabólico —el más alto registrado entre los vertebrados—, un colibrí necesita visitar entre mil y dos mil flores cada día. Estas aves consumen alimento de manera constante cada 10 o 15 minutos desde el amanecer hasta el anochecer para evitar entrar en un estado de hipotermia o letargo por falta de energía.JM