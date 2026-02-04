¿Qué tan saludable es tomar agua en ayunas?

Beber agua es fundamental en nuestra vida cotidiana, ya que, favorecemos la eliminación de toxinas previniendo ciertas enfermedades.

De acuerdo al Instituto Europeo de Hidratación, el agua es un solvente que permite muchas de las reacciones químicas vitales del organismo y mantiene las funciones corporales.

¿Cuáles son los beneficios de tomar agua en ayunas?

Hidratarse en ayunas puede traer grandes beneficios a nuestra vida, ya que, además de ayudar a nuestra salud física, es importante para el funcionamiento del cerebro. Aquí te decimos otros beneficios:

Ayuda a la piel a mantener su elasticidad y su tonicidad.

Actúa como un lubricante para los músculos y las articulaciones, ayudandolos a proteger las articulaciones.

El consumo adecuado de agua es esencial para que los riñones funcionen bien, ayudándolos a eliminar residuos y nutrientes innecesarios a través de la orina.

¿Es malo tomar mucha agua?

A pesar de que mantenerse hidratado es bueno para la salud; beber agua en exceso puede ser dañino para nuestro organismo.

Carme García Torrent, nutricionista y licenciada en Ciencia y Tecnología de los alimentos señaló que lo recomendable es tomar uno o dos vasos de agua en ayunas y luego seguir tomando agua.

La especialista también recomendó que después de tomar agua hay que esperar diez minutos por lo menos antes de desayunar para que pueda actuar sobre el cuerpo.

