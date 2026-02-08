¿Qué tan saludable es el kéfir?

El kéfir es una bebida ancestral que se ha consumido por miles de años y hasta nuestros días. Pero, ¿por qué es una bebida popular en la actualidad? En esta nota te contamos qué es el kéfir y que tan saludable es.El kéfir es una bebida de leche fermentada hecha con granos de inicio, que contiene bacterias y levaduras. Una de sus ventajas es que se puede preparar con cualquier tipo de leche, como cabra, oveja, vaca, soya, arroz o coco.En términos científicos, los granos de kéfir de leche contienen una compleja mezcla simbiótica microbiana de bacterias del ácido láctico y levaduras en una matriz de polisacáridos y proteínas.Son muchos los beneficios del kéfir, especialmente por su alto nivel multivitamínico, como:Gracias a sus compuestos y nutrientes, el kéfir tiene múltiples beneficios para la salud, entre ellos:Esta bebida ha sido consumida durante miles de años y, gracias a sus altos beneficios para la salud, sigue siendo una de las preferidas en la actualidad.Con información de Asociación de intolerantes a la lactosa España.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS