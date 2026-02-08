El kéfir es una bebida ancestral que se ha consumido por miles de años y hasta nuestros días. Pero, ¿por qué es una bebida popular en la actualidad? En esta nota te contamos qué es el kéfir y que tan saludable es .

¿Qué es el kéfir?

El kéfir es una bebida de leche fermentada hecha con granos de inicio, que contiene bacterias y levaduras. Una de sus ventajas es que se puede preparar con cualquier tipo de leche, como cabra, oveja, vaca, soya, arroz o coco.

¿Qué tan saludable es el kéfir?

En términos científicos, los granos de kéfir de leche contienen una compleja mezcla simbiótica microbiana de bacterias del ácido láctico y levaduras en una matriz de polisacáridos y proteínas.

Son muchos los beneficios del kéfir, especialmente por su alto nivel multivitamínico, como:

Vitamina B12

Calcio

Magnesio

Vitamina K2

Biotina

Folato

Enzimas y probióticos

Gracias a sus compuestos y nutrientes, el kéfir tiene múltiples beneficios para la salud, entre ellos:

Fortalece el sistema inmunológico y protege las células.

Mejora la absorción del calcio y fortalece los huesos.

Reduce la probabilidad de desarrollar cáncer.

Ayuda a la digestión.

Contribuye a reducir el riesgo de problemas respiratorios como alergias y asma.

Mejora la calidad de la cicatrización de las heridas en la piel y puede proteger el tejido conectivo.

Alivia los síntomas de la intolerancia a la lactosa.

Esta bebida ha sido consumida durante miles de años y, gracias a sus altos beneficios para la salud, sigue siendo una de las preferidas en la actualidad.

Con información de Asociación de intolerantes a la lactosa España.

