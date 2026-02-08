Domingo, 08 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Estilo

Estilo |

¿Qué tan saludable es el kéfir?

El kéfir es una bebida a base de leche que muchos adultos consumen día a día por muchas razones de salud

Por: El Informador

El kéfir tiene múltiples beneficios para la salud. UNSPLASH / B. CHURCH

El kéfir tiene múltiples beneficios para la salud. UNSPLASH / B. CHURCH

El kéfir es una bebida ancestral que se ha consumido por miles de años y hasta nuestros días. Pero, ¿por qué es una bebida popular en la actualidad? En esta nota te contamos qué es el kéfir y que tan saludable es.

Lee también: Super Bowl 2026: Así puedes obtener un año de hamburguesas gratis en Carls Jr si atinas al marcador

¿Qué es el kéfir?

El kéfir es una bebida de leche fermentada hecha con granos de inicio, que contiene bacterias y levaduras. Una de sus ventajas es que se puede preparar con cualquier tipo de leche, como cabra, oveja, vaca, soya, arroz o coco.

¿Qué tan saludable es el kéfir?

En términos científicos, los granos de kéfir de leche contienen una compleja mezcla simbiótica microbiana de bacterias del ácido láctico y levaduras en una matriz de polisacáridos y proteínas.

Son muchos los beneficios del kéfir, especialmente por su alto nivel multivitamínico, como:

  • Vitamina B12
  • Calcio
  • Magnesio
  • Vitamina K2
  • Biotina
  • Folato
  • Enzimas y probióticos

Te puede interesar: ¿Qué frutas ayudan a calmar la ansiedad?

Gracias a sus compuestos y nutrientes, el kéfir tiene múltiples beneficios para la salud, entre ellos:

  • Fortalece el sistema inmunológico y protege las células.
  • Mejora la absorción del calcio y fortalece los huesos.
  • Reduce la probabilidad de desarrollar cáncer.
  • Ayuda a la digestión.
  • Contribuye a reducir el riesgo de problemas respiratorios como alergias y asma.
  • Mejora la calidad de la cicatrización de las heridas en la piel y puede proteger el tejido conectivo.
  • Alivia los síntomas de la intolerancia a la lactosa.

Esta bebida ha sido consumida durante miles de años y, gracias a sus altos beneficios para la salud, sigue siendo una de las preferidas en la actualidad.

Con información de Asociación de intolerantes a la lactosa España.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * 

AS

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones