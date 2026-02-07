¿Qué frutas ayudan a calmar la ansiedad?

La ansiedad forma parte de las respuestas naturales del cuerpo ante situaciones de estrés. Sin embargo, cuando se presenta de forma persistente, puede afectar el bienestar físico y emocional. De acuerdo con instituciones especializadas en salud, la alimentación cumple un papel relevante en la regulación del sistema nervioso, particularmente a través de nutrientes que participan en la producción de neurotransmisores y en el control del cortisol.

Según el National Institutes of Health (NIH), vitaminas como la C y las del complejo B, así como minerales como el magnesio y el potasio, participan en funciones neurológicas clave relacionadas con el estado de ánimo. Diversas frutas concentran estos nutrientes , lo que explica por qué suelen recomendarse como parte de una estrategia integral para el manejo de la ansiedad.

Frutas que influyen en el sistema nervioso

El plátano destaca por su contenido de vitamina B6, potasio y magnesio. De acuerdo con Harvard Health Publishing, la vitamina B6 interviene en la síntesis de serotonina, un neurotransmisor asociado con la sensación de calma y bienestar. El magnesio, además, se relaciona con la relajación muscular y la estabilidad del sistema nervioso. El kiwi aporta altas concentraciones de vitamina C y antioxidantes. Según estudios citados por la Cleveland Clinic, la vitamina C ayuda a reducir los niveles de cortisol, hormona que se eleva durante episodios de estrés prolongado. Este efecto se asocia con una mejor respuesta emocional ante situaciones demandantes. Las naranjas y otros cítricos comparten este beneficio. De acuerdo con la American Psychological Association, una adecuada ingesta de vitamina C contribuye a mantener la presión arterial en rangos normales durante periodos de estrés, además de fortalecer el sistema inmunológico. El aguacate aporta grasas saludables, magnesio y vitaminas del complejo B. Según la British Nutrition Foundation, estos nutrientes participan en la comunicación entre neuronas y en la regulación del sistema nervioso central, lo que se asocia con una mayor estabilidad emocional. Los arándanos y las fresas contienen flavonoides y otros antioxidantes. De acuerdo con investigaciones recopiladas por Frontiers in Nutrition, estos compuestos ayudan a reducir el estrés oxidativo y favorecen la función cerebral, influyendo positivamente en la memoria y el estado de ánimo. El maracuyá, por su parte, contiene compuestos con efectos sedantes leves. Según información del Journal of Ethnopharmacology, sus extractos se asocian con una reducción de la inquietud y una mejora en la calidad del sueño.

El efecto de estas frutas se explica por la acción conjunta de vitaminas, minerales y antioxidantes . Las vitaminas del grupo B y la vitamina C participan en la producción de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, fundamentales para la regulación emocional, de acuerdo con el NIH.

El magnesio actúa como un modulador natural del sistema nervioso. Según la Mayo Clinic, niveles adecuados de este mineral se asocian con menor tensión muscular y una respuesta más equilibrada al estrés.

Los antioxidantes y flavonoides combaten los radicales libres generados durante estados de ansiedad crónica, protegiendo las células cerebrales, mientras que la fibra favorece la salud intestinal, un factor que, según Harvard Medical School, se relaciona directamente con el bienestar mental.

Incorporar estas frutas en la dieta diaria se considera un apoyo nutricional dentro de un abordaje integral del manejo de la ansiedad, siempre acompañado de hábitos saludables y orientación profesional.

