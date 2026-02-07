Super Bowl 2026: Así puedes obtener un año de hamburguesas gratis en Carls Jr si atinas al marcador

Carl’s Jr. México activó una dinámica especial con motivo del Super Bowl LX para conectar con los aficionados de la NFL, ofreciendo como incentivo un premio altamente atractivo: comida gratis durante un año. La promoción, denominada “Atínale al Marcador”, se desarrolla en redes sociales y reta a los fans a predecir el resultado exacto del partido final , que se jugará el 8 de febrero de 2026.

La iniciativa busca capitalizar la expectativa que genera uno de los eventos deportivos más vistos del mundo, combinando la emoción del fútbol americano con la participación digital. Quien acierte el marcador final, tomando como referencia los equipos que aparecen en las publicaciones oficiales de la marca, se convertirá en el ganador del premio principal.

Para participar, los interesados deben seguir las cuentas oficiales de Carl’s Jr. México en Instagram y Facebook, ubicar la publicación de la promoción y comentar su predicción completa del marcador . Como parte de la mecánica, también es necesario dar “me gusta” y compartir la publicación para que la participación sea válida.

El premio consiste en un año de comida gratis, que incluye hamburguesas y otros productos del menú durante 12 meses. La marca ha señalado que, como en promociones anteriores, el beneficio podría otorgarse mediante cupones o esquemas canjeables en tienda, por lo que es importante revisar los detalles específicos.

Entre las reglas clave se establece que solo pueden participar mayores de edad residentes en México; cualquier comentario editado después del partido será descalificado y se excluyen perfiles falsos. En caso de múltiples ganadores, Carl’s Jr. aplicará sus propios criterios y deslinda a la NFL de responsabilidad, mientras que los términos completos están disponibles en sus canales oficiales.

