Jueves, 20 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Estilo

Estilo |

¿Qué tan efectivo es poner un suéter a tu perro para el frío?

Durante esta temporada, es importante cuidar la salud de las mascotas

Por: Alexia Desiree Lepe Lucas

Conoce si es necesario ponerle ropa a tu perro durante el frío. UNSPLASH / A. VASQUEZ

Conoce si es necesario ponerle ropa a tu perro durante el frío. UNSPLASH / A. VASQUEZ

Durante esta temporada en la que predominan las bajas temperaturas, muchos dueños de mascotas se preguntan si sus pequeños compañeros podrán sobrellevar el clima, pues tanto gatos como perros tienden a presentar complicaciones en la temporada de otoño-invierno.

En este sentido, algunas personas suelen abrigar a sus mascotas con ropa, pero, ¿es realmente necesario? A continuación te explicamos.

¿Los perros necesitan ropa en la temporada de frío?

La académica Ylenia Márquez, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, responde a estas dudas de los dueños de mascotas. La experta, aseguró que el pelaje de los perros actúa como una primera capa para protegerse del frío, pues su pelo les ayuda a mantener su calor corporal, además de funcionar como aislante.

Márquez recomienda mantener el pelaje de las mascotas de la mejor manera posible, no sólo enfocándose en la higiene y la limpieza, sino tratar de no cortarlo en esta temporada, ya que este los protege del frío.

Lee: ¿Qué significa que no te gusten los animales, según la psicología?

No obstante, existen varias razas que no tienen un pelaje adecuado, como aquellas que tienen el pelo corto, poca grasa corporal, o razas desnudas como los xoloitzcuintles.

En estos casos, sí se recomienda utilizar prendas que abriguen a las mascotas, siempre y cuando cumplan con las indicaciones.

  • Las prendas deberán ajustarse al cuerpo del perro, evitando que esta apriete y cause lesiones en su piel.
  • No deben llevar elementos desprendibles como botones, para mayor protección del animal.
  • Deben ser prendas funcionales y no limitar su movimiento ni generar incomodidad.

Antes que la estética, es indispensable cuidar la salud y comodidad de tu mascota.

Lee: 5 beneficios comprobados de la vitamina B y recomendaciones diarias

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones