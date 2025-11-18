¿Qué significa que no te gusten los animales, según la psicología?

Los animales, para muchas personas, resultan de su agrado e incluso son considerados una buena opción de compañía; sin embargo, hay quienes prefieren evitarlos, ya sea por haber tenido malas experiencias o por algún tipo de alergia.

Algunas personas no pueden concebir la idea de que a una persona les desagrade los animales, especialmente quienes tienen mascotas, pues muchas veces las ven más allá de una simple compañía y las consideran parte de su familia. Sin embargo, es importante comprender por qué a algunas personas no les gustan los animales, y la psicología ofrece diversas respuestas a este fenómeno. A continuación, te la compartimos.

¿Por qué a las personas no les gustan los animales?

Según algunos expertos, el desagrado hacia los animales puede deberse a diferentes razones. Las más comunes son haber tenido una mala experiencia, como un ataque, o haber vivido algún evento traumático.

Otra razón frecuente es el disgusto por la suciedad o los pelos que pueden dejar estos seres, o, sencillamente, la preferencia por no asumir una responsabilidad extra al tener una mascota. Por otro lado, según el diario The Independent, John Bradshaw, autor del libro ‘En defensa de los animales’, no todas las sociedades tienen una tradición de cuidado hacia ellos, e incluso en Occidente hay muchas personas que no sienten afinidad por los animales.

Cabe destacar que, en algunos casos, el rechazo de una persona hacia un animal deja de ser una simple evasión y se convierte en situaciones graves, como maltratos o actos de crueldad en contra de estos seres vivos. Estos actos incluso pueden poner en peligro la vida del animal.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS