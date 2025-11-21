Aunque las creencias populares sugieren que despertarse a las 3:00 de la mañana se relaciona con eventos paranormales, los científicos han revelado la verdadera razón detrás de este fenómeno.

Seguramente te ha pasado que despiertas a esa hora y has escuchado explicaciones tenebrosas que incluso pueden inquietarte al intentar volver a dormir. Estas connotaciones paranormales se han construido —en la mayoría de los casos— a partir de películas de terror. Sin embargo, te podría dar tranquilidad saber que esto no es real. A continuación, te revelamos la verdad.

¿Por qué me despierto a las 3:00 am?

De acuerdo con Nancy Foldvary-Schaefer, especialista en medicina del sueño , los adultos que se acuestan en horarios habituales —por ejemplo, a las 10:00 pm— suelen entrar en la fase REM alrededor de las 3 de la mañana. Esta es la fase más ligera del sueño, razón por la cual muchas personas podrían despertarse a esa hora.

¿Qué significa si te despiertas en la madrugada?

La Dra. Foldvary-Schaefer también dio a conocer las causas más comunes de los despertares nocturnos y cómo evitarlos.

Ir al baño

Para evitar múltiples idas al baño durante la noche, es recomendable limitar la ingesta de líquidos antes de acostarte.

Exposición a la luz

Si el lugar donde duermes está expuesto a alguna luz —como una luminaria de la calle—, es más difícil que el cerebro mantenga el sueño. Lo ideal es oscurecer la habitación lo más posible con cortinas opacas o usar una máscara para dormir.

Un entorno ruidoso

La música del vecino, una televisión encendida o cualquier sonido constante puede interrumpir el sueño. Para minimizar esto, se recomienda procurar un ambiente silencioso, ya sea mediante una app de ruido blanco o rosa, o con tapones para los oídos.

Estrés, ansiedad o depresión

Estos factores pueden ser temporales; sin embargo, si no se atienden, pueden acumularse y derivar en trastornos del sueño. Si te impiden dormir adecuadamente, es recomendable consultar a un profesional de la salud.

¿Qué hago si me despierto a las 3 de la mañana?

La especialista sugiere darte entre 15 y 20 minutos para intentar conciliar el sueño nuevamente. Si después de ese tiempo sigues despierto, recomienda levantarte y realizar alguna actividad que favorezca la relajación, como:

Meditar

Tomar un té descafeinado

Escuchar música relajante

Practicar respiración profunda

AS