¿Qué significa que mi pareja sea indecisa, según la psicología?

Según la psicología, cuando tu pareja es indecisa puede asociarse a diversas razones 

Por: Anel Solis

Aprender a tomar decisiones, sobre todo en las parejas, puede traer cambios positivos. UNSPLASH/ M. WALK

En las relaciones de pareja no se descartan los conflictos que puede haber en algunas ocasiones; por ejemplo, cuando la pareja es indecisa, esto puede traer consecuencias negativas en la relación.

“No decidir también es una decisión”, sabias palabras del filósofo existencialista Jean-Paul Sartre. Con esta frase paradójica expresó una idea que a muchos les puede hacer sentido, sobre todo en las relaciones amorosas. Si tu pareja es indecisa, aquí te contamos cuál podría ser el significado, de acuerdo con la psicología.

¿Por qué mi pareja es indecisa?

Según la psicología, cuando una persona es indecisa puede asociarse a inseguridad, excesiva autoexigencia y falta de claridad en el planteamiento de las situaciones. De acuerdo con los expertos, en algunos casos, cuando una persona es excesivamente indecisa y genera ansiedad, malestar o bloqueo, puede estar relacionado con:

  • Trastorno de ansiedad generalizada (TAG)
  • Depresión
  • Trastorno de personalidad dependiente
  • Trastornos del neurodesarrollo (como el TDAH)
 UNSPLASH/ M. WALK
Consejos para tomar decisiones con seguridad

Si bien la responsabilidad de tratar esto es de tu pareja, puedes compartirle algunos consejos sobre cómo aprender a tomar decisiones con seguridad. A continuación, te compartimos algunos:

  • Tomarse algunos minutos para tomar la decisión
  • Identificar el objetivo real
  • Explorar sus opciones
  • Ver ventajas y desventajas de la decisión
  • Buscar opiniones
  • Reflexionar y meditar la decisión
  • Elegir la decisión más realista
  • Fijar una fecha para tomar la decisión

Tal como declaró Sartre, no tomar decisiones también conlleva una consecuencia y, por ende, asumir una responsabilidad sobre esta. Aprender a tomar decisiones, sobre todo en pareja, puede traer cambios positivos para que la relación sea más sana y equilibrada en la vida de ambos.

Con información de Centro Manuel Escudero.

