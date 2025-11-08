Chevrolet Captiva PHEV 2026: La primera en su tipo

Gracias a la alianza GM-SAIC, Chevrolet integra la nueva Captiva PHEV a nuestro mercado que, ojo, no reemplaza a la Captiva actual, sino que expande las opciones con un vehículo completamente distinto.

Esto es más que evidente desde el exterior, con la adopción de un diseño más angular, con ópticas LED afiladas que se extienden hasta la parte baja de la fascia, rines de 18” con diseño aerodinámico y calaveras más sencillas en la parte posterior.

Por dentro, las formas suaves y redondeadas del tablero delatan por completo su origen, utilizando materiales muy bien logrados que complementan la experiencia con insertos metálicos dorados, un gran espacio para la fila trasera y maletero, así como un equipo abundante que contempla, entre sus amenidades, pantalla de 15.6” y conectividad (con cable) a las plataformas de Android y iOS, climatizador automático y la posibilidad de contar con un techo panorámico.

Afortunadamente, la seguridad también es completa, con la inclusión de 6 bolsas de aire y ADAS, con elementos como cámara 360 grados, frenado autónomo de emergencia, así como advertencia y asistencia de salida de carril, entre otros.

Durante su lanzamiento, condujimos la nueva SUV electrificada en la ruta desde Puerto Escondido, Oaxaca, hasta la capital del estado, circulando por una carretera de montaña con múltiples curvas y paisajes imponentes.

Las sensaciones son de un chasis muy orientado al confort, con una suspensión de corte suave que, si bien apoya bastante en curva, no presenta rebotes o nerviosismo que transmita desconfianza al conductor. Dependiendo del estado de la carga de la batería, el manejo es típico de un auto eléctrico, con un gran empuje desde el arranque y con intervenciones del motor de gasolina cuando se exige.

Todo esto es posible gracias al inédito planteamiento híbrido enchufable, que combina el desempeño de un 4 cilindros 1.5 litros (105 HP) con un motor eléctrico (201 HP / 229 libras-pie) y un paquete de baterías (20.5 kWh), con un sistema inteligente de gestión de la energía enfocado en la eficiencia de combustible y la optimización de la autonomía, prometiendo hasta 75 km en modo 100% eléctrico o hasta mil 75 km de forma combinada, ambos datos bajo el estándar EPA. La nueva Captiva PHEV estará disponible en la red de distribuidores de Chevrolet a finales del mes de noviembre con versiones LT y Premier, con un precio de lanzamiento de 559 mil 900 pesos y 599 mil 900 pesos, respectivamente.