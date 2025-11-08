Su historia inició escribiéndose en la colonia Chapalita allá por el mes de febrero de 2022, si bien recuerdo. Por aquel lado de la ciudad estuvieron tan sólo un año y cuatro meses para redescubrir su destino con un local bien puesto, sobre la calle Morelos unas cuadras abajo de Chapultepec en la col. Americana, donde ya tienen poco más de dos años. Y aunque inician labores desde la hora de la comida, yo solo he ido a cenar y siempre me he llevado muy buena experiencia.

Acudí hace un par de semanas, en viernes, en parejas para charlar y disfrutar que acababa la semana y qué mejor lugar para hacerlo y disfrutar de ello.

El lugar no es grande, tiene pocas mesas y por tanto el servicio es con mucha prontitud y atinado. Al ojo puedes ver cómo confeccionan alguno de sus platillos y cómo preparan sus deliciosos cócteles. Furtivo es un lugar para disfrutar no solo la comida sino también la sobremesa.

Y pues bien, aquí te detallo lo que compartimos al centro para comer.

Iniciamos con unos buenos elotitos bebé ($230); es una botanita muy sencilla de elotes baby, que cabe mencionar, no son de lata y vienen con sus hojas, que pasan por el grill hasta dejarlos muy tiernos, en su punto. Pincelan con una mayonesa de miso, que es esta pasta de soya fermentada, un poco de soya y unas líneas de reducción de balsámico que le da un toque dulce al platillo. Vienen como 6 piezas, es una excelente entrada o botana, como ellos lo denominan.

Seguimos con unas croquetas de pato ($220); son cinco bolitas con una presentación impecable en un plato rectangular en donde montan cada croqueta -que son más bien esféricas- sobre un alioli. Perfectamente doradas por fuera y por dentro una suavidad excelsa y una mayor cantidad de contenido proteico que la que usualmente llevan. Se sentía el confit de pato y su sabor característico más presente de lo normal. Y para finalizar, coronan con un par de pequeñas lonjas de un jamón de pato curado en casa.

Finalizamos con una pizza y un carpaccio de tomates. La pizza, llamada El Tuscan Flat ($280), es de estilo napolitano, de una masa delicada, muy aireada y ligera. Denota un gran trabajo de fermentación, con su cornicione (así se le llama al borde de la pizza) bien dorado, con un interior sublime compuesto de un tartar de tomates cherry, una burrata fresca a la que le hacen una cruz para que su stracciatella derrame, un buen pesto de pistache y mucho parmesano rallado a modo de lluvia. Unos sabores muy originales para una pizza. Además de perfectamente ejecutada.

El carpaccio de tomates ($180), elaborado con tomates heirloom (mis favoritos), tomatillo y tomate cherry, al que aliñan con un pipián, vinagreta y jocoque. Simplemente fresco y delicioso. Larga vida a Furtivo.

¡Sé feliz!

Evaluación

Comida 5

Lugar 5

Servicio 5

Furtivo

Domicilio: C. José María Morelos 1319, Col Americana, Guadalajara, Jal.

Horario: Abierto de martes a jueves de 2:00 p. m. a medianoche; viernes y sábado de 2:00 p. m. a 1:00 a. m.; domingos de 2:00 p. m. a 6:30 p. m.

IG: @furtivo.gdl.

Teléfono: 3327010192.

CT