Qué significa llorar mientras duermes, según la psicología

Qué ocurre, cómo y por qué lloramos al dormir. Este fenómeno afecta a niños y adultos, quienes experimentan lágrimas físicas durante la noche en su propia cama, provocado porque el cerebro sigue procesando emociones intensas, estrés o traumas. Lejos de ser una anomalía, la psicología moderna confirma que es una respuesta natural del organismo para liberar la carga emocional acumulada diariamente.

Fase REM del ciclo del sueño

El papel de la fase REM en tus emociones. Durante el ciclo de sueño, el cerebro entra en la fase REM, donde las áreas encargadas de las emociones están sumamente activas. El Dr. Alex Dimitriu, psiquiatra citado por la reconocida app Calm, explica que el cerebro realiza una limpieza emocional del "residuo diurno". Si atraviesas episodios de ansiedad o duelo, tu mente usará el llanto como una válvula de escape necesaria.

Cuando el llanto se convierte en parasomnia. Aunque llorar dormido suele ser inofensivo, a veces se liga a trastornos más complejos como una parasomnia. En estos casos específicos, los músculos no se paralizan durante el descanso profundo, llevando a la persona a actuar físicamente sus pesadillas. Identificar si esto es un evento aislado o recurrente es clave para saber si requieres apoyo médico y así evitar la fatiga crónica.

Es vital reflexionar sobre nuestro acelerado ritmo de vida, ya que el estrés crónico es el principal combustible de estas reacciones nocturnas. Las presiones laborales o los conflictos familiares se infiltran en el subconsciente, transformando la cama en un escenario de desahogo. Entender que el llanto nocturno refleja nuestras batallas diurnas nos permite priorizar la salud mental antes de que el cuerpo colapse por agotamiento.

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¿Cómo calmar la mente en las noches?

Tips rápidos para calmar tu mente. Para evitar que la angustia interrumpa tus noches, implementa esta higiene del sueño:

Desconéctate: Evita pantallas y noticias una hora antes. Journaling: Escribe tus preocupaciones para vaciar tu mente. Relajación: Usa respiración profunda para bajar tu ritmo cardíaco. Busca ayuda: Si el llanto persiste y afecta tu energía, consulta a un terapeuta para procesar emociones ocultas.

En conclusión, despertar con lágrimas es una invitación directa a escuchar lo que tu cuerpo comunica en silencio. Como lectores reflexivos, debemos entender que el descanso es el espejo fiel de nuestra vida; cuidar nuestras emociones de día garantiza la paz de noche. Abraza tu vulnerabilidad, reduce la autoexigencia y dale a tu mente el cuidado necesario para que tus noches vuelvan a ser un refugio verdaderamente seguro.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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