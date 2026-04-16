La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) es la institución gubernamental del país que defiende el derecho de los consumidores, previene abusos y garantiza relaciones justas entre proveedores y compradores. En este contexto, en esta nota nos enfocaremos en la nutrición de las y los niños y el costo justo de su consumo nutricional.La buena nutrición no tiene por qué estar peleada con el dinero. Como cada mes, la Profeco lanzó su revista del consumidor; en este mes del Día del Niño dieron a conocer algunas recetas de refrigerios saludables para niños y lo mejor es que son con ingredientes de bajo costo, que te compartiremos a continuación cuáles son. Hamburguesas de frijol y calabazaIngredientes:Preparación: Naranja con cobertura de chocolateIngredientes:Preparación: De acuerdo a Mayo Clinic, la nutrición en la infancia es importante, ya que de ella depende el buen crecimiento y desarrollo en los primeros años de edad. Los alimentos que contienen muchos nutrientes y no tienen azúcar, grasas saturadas ni sal agregados (o tienen una cantidad limitada) se consideran ricos en nutrientes. Una niña o niño con una dieta balanceada puede tener una mejor salud y condición física para sus actividades diarias. Recuerda que antes de cumplirle un antojo a tu hija o hijo, se recomienda analizar qué tan sano es dicho alimento y valorar si es adecuado que el infante lo consuma. Procura manejar una dieta adecuada a tu hija o hijo acorde a su edad. La valoración de un experto en nutrición puede ser una buena opción para una asesoría asertiva y cuidar su nutrición con base en argumentos de un especialista en el tema. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS