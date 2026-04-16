La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) es la institución gubernamental del país que defiende el derecho de los consumidores, previene abusos y garantiza relaciones justas entre proveedores y compradores. En este contexto, en esta nota nos enfocaremos en la nutrición de las y los niños y el costo justo de su consumo nutricional.

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La buena nutrición no tiene por qué estar peleada con el dinero. Como cada mes, la Profeco lanzó su revista del consumidor; en este mes del Día del Niño dieron a conocer algunas recetas de refrigerios saludables para niños y lo mejor es que son con ingredientes de bajo costo, que te compartiremos a continuación cuáles son.

Refrigerios saludables para niños

Hamburguesas de frijol y calabaza

Costo promedio: 12 pesos

Ingredientes:

1 taza de frijoles negros cocidos

La mitad de una calabaza lavada, rallada y escurrida.

1 huevo

7 cucharadas de harina de avena o integral

Sal y pimienta al gusto.

3 cucharaditas de aceite

Preparación:

Machaca los frijoles hasta obtener una pasta. En un tazón, mezcla los frijoles, la calabaza, el huevo

y la harina. Salpimienta e integra muy bien todos los

ingredientes. En una sartén con aceite caliente, vierte un poco de la

mezcla, como si hicieras hot cakes, formando pequeños

círculos. Cocina por ambos lados hasta que estén doraditas y bien

cocidas por dentro. Sirve y acompaña con ensalada.

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Naranja con cobertura de chocolate

Costo promedio: 48 pesos

Ingredientes:

2 naranjas peladas y en gajos

40 gramos de chocolate amargo sin azúcar

Media taza de yogur natural

Preparación:

Corta cada gajo en tres partes. Colócalos en un tazón, agrega el yogur y mezcla muy bien. Forma pequeños montoncitos de la mezcla, ponlos sobre una base extendida y mételos en el congelador por 30 minutos o hasta que el yogur esté firme. Derrite el chocolate a baño maría, cubre los montoncitos y deja que se endurezcan.

La importancia de la nutrición en los niños

De acuerdo a Mayo Clinic, la nutrición en la infancia es importante, ya que de ella depende el buen crecimiento y desarrollo en los primeros años de edad.

Los alimentos que contienen muchos nutrientes y no tienen azúcar, grasas saturadas ni sal agregados (o tienen una cantidad limitada) se consideran ricos en nutrientes. Una niña o niño con una dieta balanceada puede tener una mejor salud y condición física para sus actividades diarias.

Recuerda que antes de cumplirle un antojo a tu hija o hijo, se recomienda analizar qué tan sano es dicho alimento y valorar si es adecuado que el infante lo consuma. Procura manejar una dieta adecuada a tu hija o hijo acorde a su edad. La valoración de un experto en nutrición puede ser una buena opción para una asesoría asertiva y cuidar su nutrición con base en argumentos de un especialista en el tema.

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