Cadillac mostró su lado deportivo

Cadillac es una marca que tiene electrificación de su gama de SUVs, con Lyriq y Optiq, ambas en versiones V, superando los 500 caballos de fuerza y aceleración de 0 a 100 km/h dentro del rango de los tres a los cuatro segundos. En un evento, tuvimos la oportunidad de probarlas, al igual que Cadillac Escalade-V e IQL.

Escalade-V 2026 es una grande y cuenta con motor V8 supercargado de 6.2 litros que logra 682 caballos de fuerza y 653 libras-pie de torque. Tiene un modo “V” que logra una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 4.4 segundos. La caja automática de 10 velocidades con paletas de cambios tras el volante, otorga una conducción divertida. La caja es rápida y responde de inmediato. La tracción es integral y hace que este SUV de 2.8 toneladas tenga agarre en las curvas más pronunciadas; en general, sorprendió su desempeño en pista.

Escalade IQ es la eléctrica más completa, con 750 caballos de fuerza, 785 libras-pie de torque y aceleración de 0 a 100 km/h en menos de cinco segundos. Sus precios van desde los tres millones 798 mil pesos hasta los tres millones 943 mil 500 pesos.

Lyriq V tiene 615 caballos de fuerza y 650 libras-pie de torque. Es ágil en curvas y los frenos Brembo otorgan confianza en frenadas exigentes, su aceleración es de 0 a 100 km/h en 3.3 segundos. En diseño sus rines de 22 pulgadas, aerodinámica e interior tecnológico le da equilibrio pero con enfoque al entusiasta. Los costos inician desde los tres millones 362 mil pesos hasta los tres millones 432 mil 500 pesos.

Optiq-V es otro eléctrico emocionante, con una potencia de 519 caballos de fuerza. Es marginalmente más lenta que Lyriq-V, pero no deja de ser rápida por su aceleración de 0 a 100 km/h en 3.8 segundos. El costo es de un millón 684 mil 900 pesos.

Con esta gama de SUVs eléctricos deportivos y Escalade-V, la marca ofrece algo para los entusiastas de los motores de alto desempeño, al igual que los que quieren potencia con tecnologías eléctricas de última generación.