Sábado, 18 de Abril 2026

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Cadillac mostró su lado deportivo

Con la gama de SUVs eléctricos deportivos y Escalade-V, la marca ofrece algo para los entusiastas de los motores de alto desempeño.

Por: El Informador

Cadillac. La marca ofrece modelos con motores de alto desempeño. ESPECIAL

Cadillac. La marca ofrece modelos con motores de alto desempeño. ESPECIAL

Cadillac es una marca que tiene electrificación de su gama de SUVs, con Lyriq y Optiq, ambas en versiones V, superando los 500 caballos de fuerza y aceleración de 0 a 100 km/h dentro del rango de los tres a los cuatro segundos. En un evento, tuvimos la oportunidad de probarlas, al igual que Cadillac Escalade-V e IQL.

Escalade-V 2026 es una grande y cuenta con motor V8 supercargado de 6.2 litros que logra 682 caballos de fuerza y 653 libras-pie de torque. Tiene un modo “V” que logra una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 4.4 segundos. La caja automática de 10 velocidades con paletas de cambios tras el volante, otorga una conducción divertida. La caja es rápida y responde de inmediato. La tracción es integral y hace que este SUV de 2.8 toneladas tenga agarre en las curvas más pronunciadas; en general, sorprendió su desempeño en pista.

Escalade IQ es la eléctrica más completa, con 750 caballos de fuerza, 785 libras-pie de torque y aceleración de 0 a 100 km/h en menos de cinco segundos. Sus precios van desde los tres millones 798 mil pesos hasta los tres millones 943 mil 500 pesos.

Lyriq V tiene 615 caballos de fuerza y 650 libras-pie de torque. Es ágil en curvas y los frenos Brembo otorgan confianza en frenadas exigentes, su aceleración es de 0 a 100 km/h en 3.3 segundos. En diseño sus rines de 22 pulgadas, aerodinámica e interior tecnológico le da equilibrio pero con enfoque al entusiasta. Los costos inician desde los tres millones 362 mil pesos hasta los tres millones 432 mil 500 pesos.

Optiq-V es otro eléctrico emocionante, con una potencia de 519 caballos de fuerza. Es marginalmente más lenta que Lyriq-V, pero no deja de ser rápida por su aceleración de 0 a 100 km/h en 3.8 segundos. El costo es de un millón 684 mil 900 pesos.

Con esta gama de SUVs eléctricos deportivos y Escalade-V, la marca ofrece algo para los entusiastas de los motores de alto desempeño, al igual que los que quieren potencia con tecnologías eléctricas de última generación.

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