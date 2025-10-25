Por qué no deberías ponerle tanta sal a la comida

La sal, además de realzar el sabor de nuestros platillos, desempeña un papel importante en la conservación de carnes, pescados y mariscos. Pero cuidado, porque su abuso podría traer repercusiones negativas para la salud que aquí te contamos:

A pesar de que en pequeñas cantidades es útil para el cuerpo, el consumo excesivo de sal puede acarrear graves consecuencias .

Por lo anterior, la OMS recomienda que su ingesta en adultos no sea mayor a 5 g al día, lo que equivale aproximadamente a una cucharadita. Y para los menores de 10 años, la cantidad máxima de sodio no debe superar los 4 g diarios .

¿Por qué es tan perjudicial la sal?

Según explica un artículo de la OMS, el aumento de la presión arterial es uno de sus principales efectos, pero también advierte sobre el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares e incluso cáncer de estómago .

Al respecto, un informe de la Instituto Nacional de Salud Pública señala "la sal puede dañar directamente la mucosa gástrica y promover la formación de compuestos N-nitrosos, potencialmente cancerígenos, así como la infección por H. Pylori.7".

Por su parte, la American Cancer Society explica que el riesgo de padecer cáncer de estómago es mayor en personas cuyas dietas incluyen "grandes cantidades de alimentos preservados con sal , como carnes y pescados salados, y verduras encurtidas".

Y eso no es todo, sino que dicho condimento puede empeorar otras condiciones de salud, como el asma, la osteoporosis, los cálculos renales y la insuficiencia renal .

Alimentos tienen mucha sal

La OMS recomienda tener el control sobre el consumo de sal, ya que muchas veces podemos rebasar las dosis seguras sin darnos cuenta. Y es que el sodio no solo viene de las recetas que preparamos, sino de una variedad de alimentos procesados.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, algunos de los alimentos que adquirimos en el supermercado contienen niveles elevados de sodio, por ejemplo:

Salsas embotelladas

Cereales para el desayuno

Galletas

Tortillas de harina

Tostadas de maíz

Alimentos enlatados

Palomitas para microondas

Cacahuates

Aderezos

Botanas

