¿Es peligrosa la eyaculación en seco para la salud del hombre?

La eyaculación en seco es un término que utilizan muchos especialistas, pero del que se conoce poco. ¿Qué es? ¿Por qué sucede? Aquí más información:

El experto en Salud Pública, Julián Alcalá Ramírez, de la Facultad de Medicina de la UNAM explica de que la eyaculación en seco se trata este proceso natural y suele presentarse en menores que no han entrado a la pubertad, así como en adultos mayores.

"En los hombres hay orgasmos sin expulsión de semen. Aunque son eyaculaciones en seco, sientes como si te bajaran todas las mariposas al vientre", expresó el especialista a través de un comunicado.

La eyaculación en seco es un proceso natural, en el cuál el semen queda retenido en el aparato reproductor, se degrada y lo absorbe el cuerpo .

Alcalá Ramírez aclaró que la falta de semen o su escasez en el camino del orgasmo no es una patología sino que ocurre como un proceso corporal .

¿La eyaculación en seco puede producir un embarazo?

"Hay personas sanas de 70 años que tienen orgasmos con eyaculación en seco o con muy poca salida de semen y que pueden embarazar porque todavía producen cierta cantidad de espermatozoides. Charles Chaplin, a los 80 años, embarazó a su pareja", dijo.

El médico señaló que en ocasiones con una mínima cantidad de espermatozoides funcionales, puede haber un embarazo debido a que estos están entrenados para fecundar. Estos espermatozoides "entrenados" viajan en el líquido pre eyaculatorio, por lo que no salen tan rápido de la próstata sino de las glándulas seminales que se sitúan detrás de la vejiga urinaria.

Por lo general los adultos mayores generan una menor cantidad de espermatozoides, que no son tan hábiles para producir un embarazo.

"No son funcionales, porque básica y morfológicamente 'les falta la cola o les sobra la gordura' y no se pueden mover para alcanzar al óvulo", puntualizó Julián Alcalá.

