¿Qué medicamentos combinados ayudan a la hipertensión y la diabetes?

Las personas que padecen diabetes, una enfermedad crónica con altos niveles de glucosa en la sangre, ya sea por la resistencia o la deficiencia a la insulina, tienen una mayor probabilidad de desarrollar una presión arterial alta (hipertensión). Esta, al no presenta síntomas, se debe medir de manera constante para poder monitorearla.

La presión arterial se puede medir en dos cifras: sistólica, que es la fuerza de la sangre cuando el corazón se contrae; y la diastólica, la fuerza de la sangre cuando el corazón se relaja.

Existen medicamentos que combinan distintas sales en una sola tableta para poder tratar la hipertensión y la diabetes, y así mejorar el pronóstico de los pacientes. Las dos enfermedades en conjunto, sin una atención adecuada, pueden desencadenar fallas en el corazón.

Médicos e investigadores buscaron una combinación de medicamentos que permite controlar los efectos negativos de ambas enfermedades. A continuación te contamos los detalles.

Medicamentos que controlan la hipertensión sin afectar la glucosa

Los investigadores determinaron que estos fármacos controlan adecuadamente la presión arterial, sin impactar negativamente los niveles de glucosa, lípidos y colesterol LDL (conocido como colesterol “malo”) en la sangre, algo bastante frecuente entre pacientes con diabetes mal controlada.

Se probaron combinaciones entre losartán con amlodipino, y losartán con hidroclorotiazida:

El losartán es un medicamento utilizado para tratar la hipertensión, el cual dilata los vasos sanguíneos para reducir la presión.

El amlodipino es un fármaco que bloquea los canales de calcio de tipo dihidropiridínico, utilizado para tratar la hipertensión.

La hidroclorotiazida se usa para reducir la retención de líquidos provocada por problemas hepáticos, renales o cardiacos. Trata la hipertensión y también ciertos tipos de diabetes.

Al finalizar los estudios, se descubrió que la combinación de losartán con amlodipino logran controlar la glucosa en los pacientes, además de reducir la presión arterial. Por otro lado, la combinación de losartán con hidroclorotiazida no lo logra, por el contrario, la aumenta levemente.

A pesar de que el losartán reduce la presión arterial, a largo plazo no permite controlar la hipertensión y por esto debe combinarse con otros antihipertensivos.

El estudio reveló que cuando el losartán es combinado con un diurético, como lo es la hidroclorotiazida, se puede controlar la presión, pero en la química sanguínea aparece información asociada a la diabetes, como el aumento de glucosa y triglicéridos en la sangre.

Por otro lado, el losartán mezclado con amlodipino, además de controlar la hipertensión, también mejora significativamente la glucemia.

La combinación de medicamentos es una importante medida para controlar la presión arterial alta al tiempo que se evitan complicaciones en pacientes que también padecen diabetes y obesidad.

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