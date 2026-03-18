Nvidia y líderes del sector señalan que la IA abierta marcará la robótica y agentes autónomos

Líderes de la industria tecnológica coincidieron en que los modelos abiertos de inteligencia artificial perfilarán la próxima gran etapa del sector, durante la conferencia GPU Technology Conference (GTC), organizada por Nvidia.

En el encuentro, que reunió a representantes de empresas como LangChain, Perplexity y Mistral AI, así como a investigadores y académicos, se puso sobre la mesa el papel de los llamados “modelos frontera”, es decir, sistemas de IA de última generación con capacidades avanzadas de razonamiento, generación de contenido y toma de decisiones.

De acuerdo con los especialistas, la apertura de estos modelos —que permite a desarrolladores acceder, modificar y construir sobre ellos— está impulsando el desarrollo de agentes autónomos: programas capaces de ejecutar tareas complejas sin intervención constante de un humano. Estos sistemas ya comienzan a aplicarse en ámbitos como la gestión de autorizaciones médicas o la supervisión automatizada en entornos industriales.

La IA y el desarrollo global

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, subrayó que la combinación de modelos abiertos, agentes inteligentes y una infraestructura tecnológica más accesible está sentando las bases para una nueva ola de innovación. Según explicó, este ecosistema podría traducirse en mejoras significativas en productividad y en la transformación de múltiples industrias a escala global.

Huang aseguró que los modelos de IA ya no son uniformes y que "algunos requieren gran capacidad, otros contextos amplios y otros baja latencia", lo que convierte la inferencia en "un mercado segmentado con distintas demandas de rendimiento, costo y rapidez".

Según el ejecutivo, los centros de datos podrán diseñar, entrenar y desplegar modelos con eficiencia energética.

El código abierto y el alto rendimiento

Hanna Hajishirzi, profesora en la Universidad de Washington, subrayó la importancia de infraestructura abierta y compartida, que "facilita el acceso" a cómputo de alto rendimiento sin requerir grandes inversiones.

Los expertos coincidieron en que, aunque los modelos cerrados tienen aplicaciones útiles, los abiertos ofrecen mayor transparencia y confianza, algo esencial en sectores de alto riesgo como la salud y la defensa.

El lunes, Huang sorprendió al asegurar que los pedidos de la compañía alcanzarán el billón de dólares para 2027, duplicando los 500 mil millones proyectados el año pasado, gracias a las plataformas de chips Blackwell y la próxima generación Vera Rubin.

Además, el martes indicó que la empresa está "reiniciando la fabricación" de sus chips H200 para clientes en China tras recibir pedidos y superar meses de incertidumbre por restricciones regulatorias.

¿Qué es la "IA física"?

Al margen, Huang destacó la evolución de la "IA física", impulsada por empresas como ABB Robotics, FANUC, KUKA, Universal Robotics y Yaskawa.

Esta tecnología combina hardware, software de simulación y modelos abiertos para hacer realidad robots inteligentes y autónomos en industria y logística.

También presentó los marcos de simulación NVIDIA Isaac, la herramienta NVIDIA Cosmos y modelos abiertos como NVIDIA Isaac GR00T, ideados para que desarrolladores y fabricantes puedan diseñar, validar y optimizar robots en simulación antes de su despliegue en entornos reales.

Con una capitalización de mercado que ronda los 4.5 billones de dólares, Nvidia se consolida como la empresa cotizada más valiosa del mundo, con 11 trimestres consecutivos de crecimiento superior al 55%.

TG