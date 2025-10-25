¿Qué hacer para que los pelos de perro y gato no se adhieran a la ropa?

Tener una mascota implica asumir diversas responsabilidades y adaptarse a ciertos cambios en la vida cotidiana. Compartir el hogar con un animal de compañía no solo brinda alegría, sino también múltiples beneficios para la salud física y emocional. Sin embargo, uno de los inconvenientes más comunes entre los dueños de perros o gatos es la presencia constante de pelos en la ropa, aquí te contamos los secretos para no sucumbir al pánico. Esta situación, aunque habitual, puede resultar molesta. Por ello, existen algunos métodos caseros y sencillos que ayudan a eliminar eficazmente el pelo de las prendas y a prevenir que se adhiera con facilidad.De acuerdo con el portal Patas en Casa, existen varios trucos prácticos que facilitan la limpieza de las prendas afectadas por el pelo de las mascotas:Finalmente, también es recomendable tener la costumbre constante de peinar a tu perro a diario, ya que esto reducirá la constante caída de pelo de tu perro y evitará que impregne tu ropa.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO