¿Qué hacer para que los pelos de perro y gato no se adhieran a la ropa?

Esta situación con los animales de casa, aunque habitual, puede resultar un poco cansada 

Por: SUN .

También es recomendable tener la costumbre constante de peinar a tu perro o gatito a diario, ya que esto reducirá la constante caída de pelo. ESPECIAL

Tener una mascota implica asumir diversas responsabilidades y adaptarse a ciertos cambios en la vida cotidiana. Compartir el hogar con un animal de compañía no solo brinda alegría, sino también múltiples beneficios para la salud física y emocional. 

Sin embargo, uno de los inconvenientes más comunes entre los dueños de perros o gatos es la presencia constante de pelos en la ropa, aquí te contamos los secretos para no sucumbir al pánico. 

Guía práctica para limpiar y evitar que se adhieran

Esta situación, aunque habitual, puede resultar molesta. Por ello, existen algunos métodos caseros y sencillos que ayudan a eliminar eficazmente el pelo de las prendas y a prevenir que se adhiera con facilidad.

De acuerdo con el portal Patas en Casa, existen varios trucos prácticos que facilitan la limpieza de las prendas afectadas por el pelo de las mascotas:

  • Bayetas de microfibra
    Pásala por la prenda y enjuágala después con agua y jabón. Este paño tiene propiedades antiestáticas.
  • Rollo adhesivo o cinta
    Pasa por tu prenda un rodillo quita pelusa o un pedazo de cinta adhesiva grande para levantar los pelos de la tela.
  • Guantes de látex húmedos
    Moja unos guantes de látex para lavar y pásalos por la ropa con movimientos cortos.
  • Trapo con suavizante diluido
    Humedece un trapo con una mezcla de agua y suavizante y pásalo por la prenda.
  • Aire frío del secador
    Aplica aire frío con el secador en la prenda, con este proceso el pelo se despega y cae al suelo, por último, se recomienda pasar la aspiradora.

Finalmente, también es recomendable tener la costumbre constante de peinar a tu perro a diario, ya que esto reducirá la constante caída de pelo de tu perro y evitará que impregne tu ropa.

