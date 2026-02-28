Con la intención de mejorar la experiencia de sus ocupantes, la conocida Nissan Pathfinder se actualiza de manera ligera para el año-modelo 2026, refinando detalles tecnológicos a su paso.

Esta faceta es visible de primera mano al frente, con una fascia renovada, mostrando una parrilla más agresiva que se alinea a lo que muestran modelos más recientes de la marca, como Patrol o Armada. Los rines de 20 pulgadas también estrenan diseño en terminado bitono que se acompañan de un novedoso tono de pintura “Mineral Turquesa”.

Dentro de la espaciosa cabina, la Pathfinder hace énfasis en la renovación tecnológica con la integración de un sistema de infoentretenimiento de 12.3 pulgadas colocada de manera “flotante” en la parte superior del tablero, que recurre al sistema de Google Automotive, como sistema operativo.

Esto quiere decir que, aplicaciones como Google Maps, Google Assistant y la Google Play Store corren de manera nativa sin la necesidad de conectar un teléfono inteligente, aunque mantiene la conectividad a las plataformas de Android Auto y Apple CarPlay, para quien lo prefiera.

Por si no fuera suficiente, los asientos tapizados en piel Nappa ofrecen masaje para los pasajeros delanteros y se suma a amenidades como un cargador inalámbrico con ventilación de refrigeración y posicionamiento magnético para el celular, mejorando los principales problemas de esta tecnología.

Bajo el cofre, se mantiene el motor V6, de 3.5 litros de desplazamiento, que genera 270 HP y 250 libras-pie de torque, funcionando a través de una caja automática convencional de 9 velocidades con tracción a las cuatro ruedas. Y, en cuanto a seguridad, la propuesta es completa con la incorporación de ADAS de la suite ProPILOT Assist, con elementos como Frenado Inteligente de emergencia con Detección de Peatones, Intervención Inteligente de Cambio de Carril y Monitor Inteligente de Visión Periférica con Detección de Objetos en Movimiento, entre otros.

Disponible únicamente en la versión Platinum AWD, la Pathfinder 2026 tiene un precio de un millón 199 mil 900 pesos, ya disponible en agencias, para quienes buscan una camioneta refinada y segura, ahora, con más tecnología.

