¿Te ves defectos que no existen? Alerta por el Síndrome del Espejo

El "Síndrome del Espejo" es un trastorno que consiste en la obsesión de la persona por encontrar defectos de su cuerpo cuando está frente a un espejo .

Este trastorno es el resultado de una necesidad enfermiza de sentirse atractivo y es cada vez más común en esta sociedad, la cual focaliza su atención en la perfección física.

Se relaciona con otros trastornos como son la anorexia, "que es un desorden alimenticio y psicológico a la vez, donde la persona inicia un régimen alimenticio para perder peso", aseguró la psicóloga Ana Cecilia Velázquez Conchas.

"También se relaciona con la bulimia, que se caracteriza por episodios secretos de excesiva ingestión de alimentos, seguidos por métodos inapropiados para controlar el peso como el vómito autoinducido, el abuso de laxantes o diuréticos, así como la realización de ejercicios demasiado exigentes para el cuerpo", apuntó.

La experta señaló que otro de los trastornos relacionados con el "Síndrome del Espejo" es la vigorexia, la cual consiste en hacer ejercicio desmedido para mantenerse en forma.

Este problema, afirmó, se presenta debido a un desorden emocional que provoca que la persona se vea a sí misma de manera distorsionada ante el espejo y esta percepción los lleva a realizar ejercicios físicos constantes de manera obsesiva-compulsiva sin importar las consecuencias .

¿Cómo se detecta a una persona con "Síndrome del Espejo"?

Velázquez Conchas resaltó que las personas que padecen este síndrome se obsesionan con sus defectos e incluso imaginan otros que no poseen.

"Esto les puede llegar a ocasionar una depresión o algún otro tipo de problema mental y emocional, al grado de que pueden llegar a tener serias consecuencias en su interacción con la sociedad por temor a ser rechazados", afirmó.

"En la actualidad es muy común ver que desde muy jóvenes se les motiva a presentar un hermoso cuerpo para poder sentir la pertenencia y aceptación hacia algún grupo, trabajo o amistades", comentó.

Por ello, consideró que "hay que tener mucho cuidado con nuestros pensamientos, darse un momento para hacer un autoanálisis personal y preguntarnos qué es lo que queremos proyectar realmente y a qué precio".

La especialista precisó que si se observa que este tipo de ideas generan algún problema de tipo psicológico o de salud, debe solicitarse la ayuda de un profesional para recibir atención psiquiátrica y psicológica que ayudará a restablecer y fortalecer la salud física y mental.

Finalmente, recomendó realizar alguna actividad que produzca disfrute, salud, bienestar y confianza, asistir a pláticas o talleres de superación personal, ya que generalmente estos son parte del tratamiento.

Con información de NTX

