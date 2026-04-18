La diabetes afecta a millones en México, pero tenerla no significa renunciar al sabor. Descubre cómo disfrutar de tus frutas favoritas sin arriesgar tu salud mediante las raciones exactas recomendadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para mantener tu glucosa bajo control.

¿Qué es la diabetes?

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la que produce.

No obstante, siguiendo una correcta alimentación, las personas con diabetes pueden reducir significativamente el riesgo de futuras complicaciones y llevar una vida plena.

Es por eso que aquí te daremos una lista de frutas que puedes comer con moderación para que puedas tener una rica y saludable dieta.

¿Qué frutas comer si tiene diabetes?

De acuerdo con el IMSS, brinda un manual para personas con diabetes donde se pueden encontrar las frutas adecuadas para que puedas incluir en tu alimentación.

Esta lista incluye un equivalente racional cuyo aporte nutricional es similar a los del mismo grupo en calidad y cantidad, dándote la oportunidad de intercambiarlos entre sí.

Ciruela: 3 pzas

Fresa: 1 pza

Guayaba: 3 pzas

Mango: 1/2 pieza

Manzana: 1 pieza

Melón: 1 taza

Moras azules: 3/4 taza

Naranja: 2 piezas pequeñas

Papaya: 1 taza

Pera: 1/2 pieza

Piña: 3/4 taza

Plátano: 1/2 pieza

Sandía: 1 taza

Uvas: 3/4 taza

Zarzamora: 1 taza

Es importante mencionar que, si quieres seguir con una vida plena y saludable, complétala con una buena hidratación consumiendo agua natural, o si prefieres aguas frescas sin azúcar. Alimentación equilibrada.

Finalmente, realiza diferentes actividades físicas para reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y futuras complicaciones de la diabetes.

Lo que un diabético no debe comer

Aunque frutas y verduras son esenciales, existen alimentos que pueden disparar la glucosa y complicar el control de la diabetes. El principal enemigo son los carbohidratos refinados y los azúcares añadidos, presentes en refrescos, jugos industrializados, pan dulce y cereales azucarados . Estos productos carecen de fibra, provocando picos de azúcar inmediatos en la sangre.

Asimismo, es vital evitar las grasas trans y saturadas, como las presentes en alimentos fritos, margarinas y embutidos . Estos no solo afectan el peso, sino que aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares, una complicación frecuente en pacientes diabéticos.

Finalmente, es importante moderar el consumo de alcohol y productos "light" que, aunque prometen ser saludables, suelen contener edulcorantes o harinas que impactan el metabolismo. Optar por alimentos integrales y proteínas magras es la clave para mantener la energía sin poner en riesgo su salud. Recuerda siempre consultar a su médico para un plan nutricional personalizado.

Con información de SUN e IA

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