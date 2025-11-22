¿Qué frutas contiene el jugo antigripal?

La época invernal trae días de frío intenso y, con ello, el incremento de las enfermedades respiratorias; por lo que los remedios caseros para tratar estos males se incrementa.

La receta para hacer jugo antigripal puede variar de ingredientes, ya que se consideran de acuerdo con el gusto de la persona y los nutrimentos que se quieran añadir como la chía. Sin embargo, las frutas ideales para preparar el jugo antigripal son:

Naranja : contiene vitamina C, fibra, potasio, magnesio, fósforo y antioxidantes.

: contiene vitamina C, fibra, potasio, magnesio, fósforo y antioxidantes. Guayaba : contiene vitamina A, E, B12 y C, así como fibra y minerales como el hierro.

: contiene vitamina A, E, B12 y C, así como fibra y minerales como el hierro. Piña : Contiene vitamina C, B1, B6, fibra y ácido fólico.

: Contiene vitamina C, B1, B6, fibra y ácido fólico. Limón : contiene potasio, vitamina C, ácidos orgánicos y flavonoides.

Al jugo antigripal se le añaden otros alimentos e ingredientes como:

Jengibre : contiene propiedades antibacterianas y antioxidantes, flavonoides y minerales.

: contiene propiedades antibacterianas y antioxidantes, flavonoides y minerales. Miel : contiene azúcares, aminoácidos, vitaminas y minerales.

: contiene azúcares, aminoácidos, vitaminas y minerales. Zanahoria : contiene fósforo, vitamina A, fibra y antioxidantes.

¿Cómo hacer jugo antigripal?

Para preparar jugo antigripal necesitarás:

Ingredientes

1 zanahoria.

1 limón.

2 naranjas.

2 rebanadas de piña.

1 guayaba grande.

1/2 cdta. de jengibre fresco.

1 cda. de miel.

Agua, la necesaria.

Preparaciones

Pela la zanahoria, el limón, las naranjas, la piña y el jengibre. Añade todos los ingredientes a la licuadora. Licúa, añade un poco de agua de ser necesario.

Recuerda que ningún jugo o alimento es "milagroso" y todos necesitan de una buena alimentación, acompañado de atención médica profesional y nutriológica, por lo que te recomendamos seguir las indicaciones de tus especialistas antes de automedicarte.

Una buena manera de consumir las vitaminas, minerales y compuestos que estas frutas tienen es comerlas frescas. De esta manera, también se pueden aprovechar sus propiedades.

OA