La mejor forma de comer el morrón si padeces gastritis

El pimiento morrón es un complemento ideal para los platillos mexicanos. Además, tiene grandes beneficios nutricionales, pero puede provocar malestar si se padece gastritis, por eso existe una forma de consumirlo para evitar este mal.

En la gastronomía mundial, los pimientos ocupan un lugar privilegiado por su capacidad de enriquecer los platillos con sabores dulces, amargos y picantes. Entre ellos, el morrón destaca no solo por su versatilidad, sino también por su aporte nutricional. Originario de regiones como México, Perú y Bolivia, esta variedad de Capsicum annuum ofrece beneficios que lo convierten en un aliado de la salud.

El morrón es un alimento de bajo contenido calórico, compuesto en un 95% por agua , lo que lo hace ideal para mantenerse hidratado, especialmente en los meses cálidos. En 100 gramos, aporta solo 25 kilocalorías y una pequeña cantidad de fibra, suficiente para contribuir a la salud intestinal y proporcionar sensación de saciedad.

Destaca especialmente por su alta concentración de vitamina C , superando incluso a frutas cítricas como el limón y la naranja, según la Biblioteca Nacional de Medicina. Este nutriente no solo refuerza el sistema inmunológico, sino que mejora la absorción del hierro presente en otros alimentos, como las legumbres. Además, actúa como antioxidante, ayudando a proteger las células del daño causado por los radicales libres.

El morrón también contiene vitamina A, esencial para la salud visual, y ácido fólico, fundamental para la fertilidad y el desarrollo fetal . Entre los minerales que aporta, el potasio, magnesio y fósforo son clave para el funcionamiento muscular, la fortaleza ósea y la regulación de diversas funciones vitales.

El morrón puede comerse crudo o cocido, aunque consumirlo en su estado natural preserva mejor sus propiedades. En ensaladas, aporta frescura y sabor, mientras que, al ser salteado o cocido al vapor, mantiene gran parte de sus nutrientes. Sin embargo, quienes padecen gastritis o acidez deberían optar por consumirlo cocido y sin piel para evitar irritaciones .

Para conservar el pimiento, se puede almacenar en el freezer, lavado y cortado, garantizando su disponibilidad fuera de temporada.

Incluir morrón en una dieta equilibrada es una forma sencilla de sumar antioxidantes, vitaminas y minerales. Además, su capacidad de mejorar la absorción del hierro y su función antioxidante refuerzan su papel como un ingrediente fundamental en una alimentación saludable.

OA