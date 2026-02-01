Día Nacional del Ajolote: Lo que debes saber del extraordinario anfibio

Cada 1 de febrero se conmemora en México el Día Nacional del Ajolote, una fecha dedicada a uno de los animales más emblemáticos y singulares del país. Este anfibio, conocido científicamente como Ambystoma mexicanum, no solo destaca por su apariencia y capacidades biológicas extraordinarias, sino también por el profundo valor cultural que tiene en la historia mexicana. Sin embargo, hoy enfrenta una situación crítica: se encuentra en grave riesgo de extinción.

El ajolote es una especie endémica del Valle de México, particularmente de los antiguos sistemas lacustres de Xochimilco. A diferencia de otros anfibios, conserva características juveniles durante toda su vida, como las branquias externas, un fenómeno conocido como neotenia. Esta condición, junto con su capacidad para regenerar extremidades, órganos e incluso partes del cerebro, ha despertado el interés de la comunidad científica a nivel mundial.

Importancia cultural e histórica

En la cosmovisión mexica, el ajolote estaba ligado al dios Xólotl, asociado con el inframundo y la transformación. De acuerdo con la mitología, Xólotl se convirtió en ajolote para escapar del sacrificio, lo que explica el simbolismo del animal como una criatura de cambio y resistencia. A lo largo del tiempo, su imagen ha permanecido presente en el arte, la literatura y la identidad cultural de México.

Una especie en peligro crítico

Actualmente, el ajolote está catalogado como en peligro crítico de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). La reducción de su hábitat natural, la contaminación del agua, la introducción de especies invasoras y el crecimiento urbano han provocado una drástica disminución de su población silvestre. Estudios recientes indican que en su entorno natural quedan muy pocos ejemplares.

ESPECIAL/UNAM

Esfuerzos de conservación

Diversas instituciones académicas, organizaciones ambientales y comunidades locales trabajan en programas de conservación para proteger al ajolote. Estas iniciativas incluyen la restauración de canales en Xochimilco, la creación de refugios seguros, proyectos de reproducción en cautiverio y campañas de educación ambiental para sensibilizar a la población sobre la importancia de preservar esta especie.

El significado del Día Nacional del Ajolote

El Día Nacional del Ajolote busca generar conciencia sobre la situación crítica que enfrenta este anfibio y promover acciones para su conservación. La fecha invita a reflexionar sobre la responsabilidad colectiva de cuidar la biodiversidad y los ecosistemas de los que dependen especies únicas como el ajolote.

Proteger al ajolote no solo implica salvar a un animal icónico, sino también preservar una parte fundamental del patrimonio natural y cultural de México. Su supervivencia está estrechamente ligada al futuro de los ecosistemas acuáticos del Valle de México y a la relación que la sociedad mantenga con su entorno natural.

