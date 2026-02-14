Mujeres seguras: 7 claves para dejar de sufrir por la opinión ajena

La seguridad en uno mismo es eje fundamental para el bienestar psicológico, pero algunas personas enfrentan retos considerables en esto. Aquí una guía de cómo superarlo:

De acuerdo con un estudio de la Universidad de Harvard, las mujeres son más propensas que los hombres a preocuparse por el juicio social , un hábito que, según María de Mondo, autora de “La opinión de los demás está de más”, publicado por Harper Collins en 2024, limita la libertad personal y mina la confianza en una misma.

María de Mondo, experta en coaching ontológico y psicológico, plantea que la aceptación, tanto interna como externa, es la clave para vivir con seguridad y plenitud : "La aceptación nos permite abrazar nuestra humanidad con todas sus imperfecciones y entender que, aunque no podemos controlar lo que los demás piensen o digan, sí podemos elegir cómo respondemos a ello". Este proceso implica dejar atrás el perfeccionismo y aprender a valorar la propia unicidad.

La preocupación por encajar

Además, De Mondo explica que la preocupación constante por encajar o agradar suele llevar al arrepentimiento . Según estudios, el lamento más común entre las mujeres al final de sus vidas es no haber vivido auténticamente por preocuparse demasiado por las opiniones de los demás .

En su libro, la experta destaca que la seguridad en una misma no solo se basa en el autoconocimiento, sino también en la acción. Las mujeres seguras se atreven a:

Enfrentar sus miedos : Ya sea hablar en público o tomar una decisión importante, estas mujeres identifican sus inseguridades y trabajan gradualmente para superarlas.

: Ya sea hablar en público o tomar una decisión importante, estas mujeres identifican sus inseguridades y trabajan gradualmente para superarlas. Ser ellas mismas : No temen expresar sus pensamientos o intereses, incluso si esto significa ir en contra de la corriente.

: No temen expresar sus pensamientos o intereses, incluso si esto significa ir en contra de la corriente. Desafiar las expectativas sociales : Desde los estándares de belleza hasta los roles tradicionales, las mujeres seguras priorizan sus propios valores y convicciones sobre las presiones externas.

: Desde los estándares de belleza hasta los roles tradicionales, las mujeres seguras priorizan sus propios valores y convicciones sobre las presiones externas. Decir no cuando es necesario : Reconocen la importancia de establecer límites saludables y priorizar su bienestar emocional y físico.

: Reconocen la importancia de establecer límites saludables y priorizar su bienestar emocional y físico. Aceptar sus imperfecciones : Ven los errores como oportunidades de aprendizaje y comparten sus experiencias para inspirar a otros.

: Ven los errores como oportunidades de aprendizaje y comparten sus experiencias para inspirar a otros. Confiar en sí mismas : Escuchar su intuición y tomar decisiones basadas en sus propios deseos y metas les permite avanzar con seguridad.

: Escuchar su intuición y tomar decisiones basadas en sus propios deseos y metas les permite avanzar con seguridad. Pedir ayuda : Reconocen que no siempre tienen que hacerlo todo solas. Pedir apoyo, ya sea emocional o práctico, es una muestra de fortaleza.

El mensaje central del libro de María de Mondo es claro: la opinión de los demás no debería dictar cómo vivimos . Cultivar la aceptación y el coraje para ser una misma es la clave para construir una vida auténtica y plena.

Con información de SUN

OA