¿Qué dice la psicología de las personas que hablan solas?

Hablar contigo mismo en voz alta puede parecer una costumbre extraña, pero diversas investigaciones señalan que esta práctica está relacionada con beneficios para el bienestar mental. Lejos de ser una señal de que algo anda mal, puede ayudarte a organizar tus ideas, manejar las emociones y afrontar situaciones de estrés.

Además de favorecer una mayor claridad mental, este hábito también puede fortalecer la memoria y mejorar la concentración en determinadas tareas. Conoce qué dice la ciencia sobre sus efectos y por qué cada vez más especialistas consideran que conversar con uno mismo puede ser una estrategia útil para el día a día.

El origen de nuestra voz interior y el desarrollo cognitivo

Desde que somos pequeños, el ser humano utiliza el lenguaje no solo para comunicarse con su entorno, sino para entender su propio mundo interior. Manuel González Oscoy, profesor e investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM, explica que este hábito comienza en una etapa muy temprana de la vida.

¿Cuándo ocurre este cambio? De acuerdo con el artículo "Hablar con uno mismo: ¿signo de locura o una gran práctica terapéutica?", publicado en la página UNAM Global, a los siete años, los niños empiezan a hablar consigo mismos de forma plenamente consciente. Antes de esa edad, el balbuceo y las charlas solitarias son simplemente un juego instintivo.

Este proceso temprano es fundamental para el desarrollo del lenguaje y la estructuración del pensamiento. Sin embargo, al llegar a la adultez, la sociedad suele estigmatizar esta práctica tan natural.

¿Dónde solemos reprimir este comportamiento? Principalmente en espacios públicos o entornos laborales. Muchas personas temen ser juzgadas o tachadas de "locas" si son sorprendidas en pleno soliloquio mientras caminan por la calle o trabajan en su escritorio.

Pero la psicología moderna desmiente este mito por completo. Hablar solo es, en realidad, una manifestación de inteligencia emocional y madurez cognitiva.

Nos permite procesar información compleja de manera mucho más eficiente que si solo la pensáramos en silencio. Al verbalizar, obligamos al cerebro a ralentizar los pensamientos y darles una estructura lógica.

¿Por qué es considerada la mejor medicina emocional?

Cuando atravesamos un mal momento, buscar el consuelo de amigos o familiares es la respuesta habitual y esperada. No obstante, el diálogo interno en voz alta ofrece ventajas únicas que ninguna otra persona puede brindarnos.

Según los expertos de la UNAM, hablar con uno mismo es la mejor medicina porque se realiza sin ningún tipo de censura. Es un espacio de honestidad brutal y absoluta.

¿Por qué funciona tan bien? Al expresarnos internamente o en voz alta a solas, no somos presas de los juicios ajenos. Esto nos libera de las ataduras sociales y de la necesidad de complacer a los demás.

Esta transparencia total permite liberar la tensión emocional acumulada durante el día. Al verbalizar el dolor, la ira o la frustración, el cerebro comienza a procesar el trauma de forma activa.

Es aquí donde entra en juego la autorregulación emocional. Escucharnos a nosotros mismos nos ayuda a identificar exactamente qué sentimos, por qué lo sentimos y cómo podemos solucionarlo.

Además, ¿cómo afecta esto a nuestra mente? La doble acción de hablar y oírse al mismo tiempo tiene un impacto neurológico fascinante. Este proceso estimula simultáneamente las áreas motoras y auditivas del cerebro.

Por eso, cuando repetimos en voz alta los pasos de una tarea difícil o los conceptos de un examen importante, los recordamos con mucha mayor facilidad. La memoria se fortalece gracias a este estímulo dual.

Beneficios clave, consejos prácticos y señales de alerta

El hábito de conversar con uno mismo no solo alivia el estrés inmediato, sino que también entrena nuestra capacidad cognitiva a largo plazo. Es un ejercicio mental continuo.

Al realizar esta actividad de manera frecuente, se alimenta profundamente el pensamiento abstracto. Esto nos brinda una mayor facilidad para imaginar escenarios alternativos, crear ideas innovadoras y proyectarnos al futuro con claridad.

Para aprovechar al máximo esta práctica terapéutica, los especialistas en salud mental recomiendan seguir esto:

Organiza tus ideas: Usa el diálogo en voz alta para priorizar tus tareas diarias, estructurar tu agenda y facilitar la toma de decisiones complejas.

Usa el diálogo en voz alta para priorizar tus tareas diarias, estructurar tu agenda y facilitar la toma de decisiones complejas. Prepárate para el éxito: Ensaya exposiciones académicas, entrevistas de trabajo o conversaciones difíciles hablando solo frente al espejo para ganar seguridad.

Ensaya exposiciones académicas, entrevistas de trabajo o conversaciones difíciles hablando solo frente al espejo para ganar seguridad. Fomenta la autocompasión: Evita los insultos o reproches destructivos. Háblate con la misma gentileza, paciencia y respeto con la que le hablarías a tu mejor amigo.

Evita los insultos o reproches destructivos. Háblate con la misma gentileza, paciencia y respeto con la que le hablarías a tu mejor amigo. Mejora tu concentración: Repite en voz alta los pasos de una actividad nueva o compleja para evitar distracciones, mantener el enfoque y reducir los errores.

Repite en voz alta los pasos de una actividad nueva o compleja para evitar distracciones, mantener el enfoque y reducir los errores. Libera el estrés acumulado: Verbaliza tus frustraciones al final del día en un espacio seguro para soltar la carga emocional y lograr un descanso reparador.

A pesar de todos estos beneficios comprobados, existe una línea clínica que no se debe cruzar. La prevención y la autoobservación son fundamentales en la psiquiatría.

El profesor Manuel González Oscoy advierte que debemos prestar atención a la naturaleza exacta de estas conversaciones. El límite entre una práctica saludable y una patología es muy claro.

¿Quiénes deberían preocuparse? Si una persona empieza a creer genuinamente que está hablando con otra entidad real, más allá de su propio pensamiento, debe buscar ayuda profesional de inmediato.

Este tipo de alucinaciones auditivas, delirios o desdoblamientos de la personalidad podrían ser síntomas tempranos de esquizofrenia o episodios psicóticos graves. La pérdida de contacto con la realidad requiere atención psiquiátrica urgente.

Sin embargo, mientras tengas plena conciencia de que el único interlocutor eres tú mismo, no hay absolutamente nada de qué preocuparse. El soliloquio es una herramienta natural, accesible y completamente gratuita.

La próxima vez que te descubras hablando solo mientras caminas por el parque, conduces tu auto o lavas los platos, no te reprimas ni sientas vergüenza. Estás ejercitando tu cerebro de la mejor manera posible.

Estás practicando una de las formas más antiguas, puras y efectivas de terapia personal. Tu mente, tu memoria y tu bienestar emocional te lo agradecerán enormemente.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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