¿Importan las hormonas para ganar masa muscular? Esto dice la ciencia

¿Sientes que tu ciclo menstrual o tu edad limitan tus resultados en el gimnasio? Un reciente estudio científico desmiente que las fluctuaciones hormonales afecten el crecimiento muscular. Descubre por qué la clave del éxito no está en tus hormonas, sino en tu constancia al levantar pesas.

Durante años, entrenadores y figuras del bienestar han sugerido que las mujeres deben sincronizar sus rutinas de ejercicio con su ciclo menstrual. Esta creencia se basaba en la idea de que los cambios en los niveles de estrógeno y progesterona influían directamente en el rendimiento físico.

Sin embargo, una nueva investigación reseñada por The Washington Post ha derribado este mito. Los científicos concluyeron que las variaciones hormonales mensuales tienen un impacto casi nulo en la respuesta de los músculos al entrenamiento de fuerza.

El estudio que cambia las reglas del juego

Investigadores de la Universidad McMaster en Ontario, Canadá, llevaron a cabo un seguimiento exhaustivo de 24 mujeres jóvenes. Durante varios meses, monitorearon tanto las fases de sus ciclos como sus niveles hormonales mientras realizaban rutinas de levantamiento de pesas.

Los resultados demostraron que la masa muscular y la fuerza de las participantes aumentaron de manera constante en todas las fases del ciclo. El momento del mes no generó ninguna diferencia significativa en la capacidad del cuerpo para desarrollar nuevo tejido.

Michael Roberts, director del Laboratorio de Ciencias Moleculares y Aplicadas de la Universidad de Auburn, elogió la rigurosidad del análisis. Aunque no participó en la investigación, destacó que estos hallazgos son fundamentales para comprender mejor la hipertrofia femenina.

Este descubrimiento se alinea con estudios recientes realizados en hombres, los cuales arrojaron conclusiones similares. Se demostró que la testosterona, la principal hormona sexual masculina, tampoco es un factor determinante para el crecimiento muscular al levantar pesas.

La verdadera clave para ganar masa muscular

Entonces, si el entorno hormonal no es crucial, ¿qué es lo que realmente importa? La respuesta radica en las fuerzas mecánicas que se generan en los músculos durante el ejercicio.

Al someter al cuerpo a un esfuerzo físico constante, el músculo se ve obligado a responder y adaptarse. Este proceso de adaptación es lo que finalmente provoca que las fibras musculares se vuelvan más fuertes y de mayor tamaño.

El investigador Phillips, parte del equipo canadiense, enfatizó que el entorno hormonal no es un factor relevante ni siquiera en los hombres. Esta conclusión representa una excelente noticia para mujeres posmenopáusicas y hombres mayores que desean mantenerse activos.

Si los altos niveles de estrógeno o testosterona fueran indispensables, las personas de mayor edad apenas verían resultados en el gimnasio. Afortunadamente, la evidencia demuestra que cualquier individuo puede ganar fuerza sin importar su perfil hormonal.

No obstante, los expertos señalan una condición indispensable para lograr estos beneficios físicos. Es necesario esforzarse durante el entrenamiento, asegurando que las repeticiones de cada serie se realicen cerca del esfuerzo máximo.

Limitaciones y recomendaciones prácticas

Los autores del estudio reconocen que la muestra fue pequeña y se centró principalmente en mujeres jóvenes canadienses. Además, la investigación duró apenas tres meses, lo que deja la puerta abierta a futuros análisis más extensos.

También aclararon que estos resultados no invalidan los síntomas premenstruales que muchas mujeres experimentan. Si hay fatiga o dolor, es completamente válido descansar y retomar la actividad física cuando el cuerpo se sienta mejor.

A pesar de estas limitaciones, el mensaje central busca aliviar la confusión generada por las complejas tendencias de entrenamiento actuales. No es necesario calcular fechas ni ajustar calendarios para obtener resultados visibles y duraderos.

Como concluyó el investigador Van Every, la verdadera magia reside simplemente en presentarse en el gimnasio y levantar peso. La constancia y el esfuerzo físico superan con creces cualquier supuesta ventaja que el estado hormonal pueda ofrecer.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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OB