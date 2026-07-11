¿Te despiertas agotado porque tu pareja ronca? El divorcio de sueño es una solución práctica respaldada por especialistas para proteger el descanso y la relación, eliminando el estigma de dormir en camas separadas.

El concepto prioriza la calidad del sueño sin deteriorar el vínculo afectivo. Especialistas en medicina del sueño sugieren que la convivencia nocturna de compartir el sueño responde a una expectativa cultural, no a un requisito biológico.

El caso de Elliot James y el sueño fragmentado

Elliot James, emprendedor de 35 años en Londres, experimentó esta transición hace cuatro años. La decisión se tomó tras el nacimiento de su hija, cuando las interrupciones nocturnas se volvieron insostenibles.

James padece ronquidos severos y sospecha tener apnea del sueño, condición que fragmentaba el descanso de su esposa. A pesar de probar tiras nasales y cintas bucales, nada logró mitigar el ruido.

La situación empeoró con los horarios dispares y la lactancia de la recién nacida. James, con un cronotipo nocturno, solía despertar a su esposa cuando finalmente iba a la cama.

Mudarse a la habitación de invitados generó un cambio inmediato. Ambos lograron conciliar el sueño ininterrumpidamente, eliminando las discusiones de madrugada y mejorando su estado de ánimo general.

Perspectiva clínica sobre el descanso compartido

Mandolin Moody, terapeuta en Nueva York, explica que la privación del sueño aumenta la tensión y dificulta la regulación emocional. Esta falta de descanso deriva rápidamente en resentimiento hacia la pareja.

Los expertos en salud mental enfatizan la necesidad de eliminar la vergüenza. La expectativa de compartir la cama todas las noches no debe anteponerse a la salud física y mental.

Una preocupación principal al considerar esta medida es la posible pérdida de intimidad. Sin embargo, los terapeutas aseguran que dormir separados no equivale a una condena para la relación sentimental.

Por el contrario, el descanso adecuado evita que los momentos de afecto se empañen por la frustración. La separación nocturna puede ser una decisión considerada y amorosa para ambas partes.

Alternativas y métodos de adaptación

Antes de separar habitaciones, los especialistas recomiendan evaluar alternativas menos drásticas. Consultar a un médico para descartar trastornos no diagnosticados es el primer paso fundamental para cualquier pareja.

Otra opción es el método de sueño escandinavo, que consiste en compartir el colchón pero usar mantas separadas. Esta técnica es útil cuando el problema son las preferencias de temperatura.

Para parejas con horarios incompatibles, se sugiere preparar ropa y artículos de aseo en otra habitación. Esta modificación logística evita encender luces o hacer ruido durante la mañana.

Si estas soluciones no surten efecto, el divorcio de sueño es una alternativa legítima. La clave del éxito reside en mantener comunicación abierta y establecer rutinas de conexión antes de separarse.

En última instancia, el mejor arreglo es aquel que permite a ambas personas obtener un descanso reparador. La flexibilidad y el cuidado mutuo son los pilares de una convivencia sostenible.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp***

OB