Así puedes hacer una foto de tu mascota regresando del Mictlán con IA

De acuerdo con la tradición del Día de Muertos, cada 27 de octubre las almas de las mascotas emprenden su regreso desde el Mictlán —el "lugar de los muertos" en la mitología mexica— para reencontrarse con quienes compartieron sus días más alegres y sus momentos más difíciles.Estos fieles compañeros dejan una huella imborrable en la vida de sus dueños, y recordarlos en esta fecha especial es una forma de honrar su amor eterno, un vínculo que trasciende el tiempo y la muerte.Y, una vez más, la Inteligencia Artificial está haciendo un homenaje especial para esos compañeros leales. Los usuarios, con ayuda de Gemini pueden crear un video de sus perritos o gatos "regresando del Mictlán" para visitarlos en esta fecha importante.Por ello aquí te enseñaremos el paso a paso que debes seguir para lograr este video y puedas compartir en tus redes sociales ese momento conmovedor.Si deseas unirte al trend de TikTok y ver a tu mascota regresando del Mictlán caminando en un puente con flores de cempasúchil, iluminado con tonos dorados y acompañado de música melancólica, entonces tendrás que seguir estos pasos:Posteriormente para convertir a video, tendrás que seguir otros pasos, pero es importante saber que lo siguiente funcionará solamente si cuentas con Gemini Pro, de lo contrario no podrás convertir tu imagen a video.Crear este video puede ser una buena opción para honrar a esa mascota que te sigue acompañando desde el Mictlán.