Así puedes hacer una foto de tu mascota regresando del Mictlán con IA

De acuerdo con la tradición del Día de Muertos, cada 27 de octubre las almas de las mascotas emprenden su regreso desde el Mictlán —el “lugar de los muertos” en la mitología mexica— para reencontrarse con quienes compartieron sus días más alegres y sus momentos más difíciles.

Estos fieles compañeros dejan una huella imborrable en la vida de sus dueños, y recordarlos en esta fecha especial es una forma de honrar su amor eterno, un vínculo que trasciende el tiempo y la muerte.

Y, una vez más, la Inteligencia Artificial está haciendo un homenaje especial para esos compañeros leales. Los usuarios, con ayuda de Gemini pueden crear un video de sus perritos o gatos "regresando del Mictlán" para visitarlos en esta fecha importante.

Por ello aquí te enseñaremos el paso a paso que debes seguir para lograr este video y puedas compartir en tus redes sociales ese momento conmovedor.

Así puedes hacer un video de tu mascota regresando del Mictlán con Gemini

Si deseas unirte al trend de TikTok y ver a tu mascota regresando del Mictlán caminando en un puente con flores de cempasúchil, iluminado con tonos dorados y acompañado de música melancólica, entonces tendrás que seguir estos pasos:

Abre Gemini desde la aplicación de tu celular o desde el navegador. Da clic en más opciones y elige "Crea imágenes". Agrega el siguiente prompt: "Genera una imagen de mi perrito cruzando un puente de pétalos de cempasúchil que lleva desde el Mictlán hasta un altar con veladoras y flores. Y que haya fuegos artificiales en la parte de atras. No cambies las características del perrito". Gemini te dará la imagen creada, la cual necesitas guardar en tu dispositivo.

ESPECIAL

Posteriormente para convertir a video, tendrás que seguir otros pasos, pero es importante saber que lo siguiente funcionará solamente si cuentas con Gemini Pro, de lo contrario no podrás convertir tu imagen a video.

Inicia una nueva conversación en Gemini y da clic en más opciones.

Elige "Crea videos con Veo".

Sube la imagen que obtuviste de tu mascota en el Mictlán y coloca el siguiente prompt: "Convierte esta foto en video. Que el perrito esté corriendo sobre el puente de flores, viniendo hacia el espectador y anima los fuegos artificiales".

En uno o dos minutos, Gemini generará el video. Puedes descargarlo para subirlo a redes sociales.

Crear este video puede ser una buena opción para honrar a esa mascota que te sigue acompañando desde el Mictlán.

NA