Teatrales diseños victorianos con reminiscencias nupciales, camisas blancas, americanas XXL, cazadoras de pelo, jerséis de rayas o vestidos largos negros son solo algunas de las prendas para vestirse en Halloween sin necesidad de disfrazarse, mostrando estilo propio y haciendo un guiño a esta celebración.

Brujas, novias cadáver, catrinas, zombies, dráculas o frankensteins son algunos de los disfraces más famosos de la noche de Halloween que habitualmente se compran para luego arrinconar o tirar. Es el momento de olvidar los ridículos disfraces.

La idea es buscar moda y una alternativa que permita vestirse en Halloween un poco más arreglado, sin ir disfrazado. Para ello es importante revisar el fondo de armario y combinar piezas o bien adquirir alguna que se pueda reutilizar después, es decir, que se le pueda sacar partido en el día a día.

Disfraces no, moda inspirada sí

Con esta idea en mente es que la marca Zara, buque insignia del grupo textil español Inditex, acaba de lanzar las novedades más terroríficas femeninas y masculinas para brillar en la noche más aterradora del año sin salir de casa con el típico disfraz.

Teatralidad y romanticismo gótico son los ejes que vertebran la nueva colección que se acerca a ese universo oscuro y espeluznante de clásicos como 'El exorcista' (1973), 'Halloween' (1978), 'Pesadilla en Elm Street' (1984) o 'El resplandor' (1980).

Entre las propuestas femeninas destaca un vestido largo beis, confeccionado con encaje, manga larga, espalda descubierta y volantes, al que no le falta detalle para demostrar que está en línea con el personaje de la novia cadáver. Otros de los modelos que Zara propone es un vestido negro de largo midi y corte asimétrico hecho en un tejido con efecto tela de araña.

Para el hombre, ha ideado un estilismo compuesto por una americana negra con solapas de pico y cierre frontal con abotonadura cruzada, una prenda que combina con camiseta blanca y pantalón negro. Como complemento, un gorro de punto y alfiler metálico en forma de araña.

También propone otro compuesto por un abrigo corto de pelo sintético, pantalón de terciopelo, jersey de cuello redondo y manga larga con acabados desagujados, de efecto roto y bufanda de lana estrecha con rayas horizontales.

Vestido negro, un básico de aire gótico victoriano

El vestido negro es un básico que invita a crear un estilo gótico victoriano, "una buena opción a cualquier disfraz", explica a la estilista y periodista experta en moda Clara Courel, que apunta que si además tiene encaje resulta muy 'chic'. Si es un diseño negro con cuello, caja y falda con volantes puede resultar fantástico, "al igual que las creaciones con corte a la cintura con falda fruncida y bajo asimétrico", añade Courel.

El vestido negro es la pieza esencial del vestuario tradicional de las catrinas mexicanas, modelo que también se puede crear con blusa de hombros descubiertos y una falda de corte mini acabada en volantes. Para completarlo, flores sobre el cabello.

Los vestidos negros que propone para este otoño-invierno firmas como Stella McCartney, Ralph Lauren, Isabel Sanchís o Moisés Nieto, con cortes femeninos, tejidos satinados o diseños asimétricos, evidencian el estilo de la matriarca de la familia Addams, personaje creado por el dibujante Charles Addams.

Las americanas negras con hombreras muy exageradas que esta temporada son tendencia sirven para crear un (no) disfraz de lo más original con un guiño a Frankenstein. Con una camisa blanca y pantalón sastre, combinado clásico y perfecto para ir a trabajar, se puede conseguir un conjunto estilo diabla con solo añadir una diadema con cuernos y manicura a juego.

AO

