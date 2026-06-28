Nervio vago: cómo activarlo de forma segura y cuáles son los beneficios

El estrés crónico puede afectar tu salud física y mental, pero una parte poco conocida del cuerpo podría ayudarte a recuperar la calma. Expertos explican qué es el nervio vago, cómo influye en el organismo y cuáles son las formas seguras de estimularlo sin poner en riesgo tu bienestar.

¿Qué es el nervio vago y por qué todos hablan de él?

En los últimos años, el nervio vago ha ganado protagonismo en conversaciones sobre salud, bienestar y manejo del estrés. Aunque en redes sociales abundan consejos para "activarlo", especialistas recuerdan que se trata de una estructura real del cuerpo humano cuya función está respaldada por la ciencia, pero cuya estimulación debe hacerse de manera segura.

El nervio vago forma parte del sistema nervioso parasimpático, encargado de favorecer el descanso, la recuperación y el equilibrio del organismo después de situaciones de tensión. Se extiende desde el cerebro hacia distintos órganos, entre ellos el corazón, los pulmones y el aparato digestivo, por lo que participa en múltiples funciones esenciales.

Cuando este nervio funciona adecuadamente, contribuye a disminuir la frecuencia cardiaca, favorecer la digestión y ayudar al cuerpo a salir del estado de alerta provocado por el estrés.

CANVA

¿Puede ayudar a reducir el estrés?

La respuesta corta es sí, aunque con matices. Diversos especialistas en neurología, psicología y medicina coinciden en que estimular el nervio vago puede favorecer la relajación y mejorar la respuesta natural del organismo frente al estrés.

Sin embargo, también advierten que no existe una técnica milagrosa capaz de eliminar por completo la ansiedad o los problemas emocionales. La estimulación del nervio vago debe entenderse como una herramienta complementaria dentro de hábitos saludables que incluyen descanso, actividad física, alimentación equilibrada y, cuando es necesario, atención médica.

Además, algunos tratamientos médicos utilizan dispositivos especializados para estimular este nervio en pacientes con determinadas enfermedades, pero estos procedimientos siempre son supervisados por profesionales de la salud.

Formas seguras de estimular el nervio vago

Aunque existen dispositivos médicos específicos, también hay estrategias cotidianas que pueden favorecer la actividad del sistema nervioso parasimpático sin representar un riesgo para la mayoría de las personas.

Entre las prácticas recomendadas por especialistas destacan:

Respirar lenta y profundamente, prolongando la exhalación.

Realizar ejercicios de relajación o meditación de forma constante.

Practicar yoga o actividades de respiración consciente.

Mantener actividad física moderada de manera regular.

Dormir las horas suficientes para permitir la recuperación del organismo.

Fortalecer las relaciones sociales positivas, ya que el bienestar emocional también influye en la respuesta del sistema nervioso.

Estas acciones no "activan" el nervio vago de manera instantánea, pero sí ayudan a favorecer el funcionamiento del sistema encargado de reducir el estado de alerta del cuerpo.

Lo que debes evitar antes de intentar "estimularlo"

La popularidad del tema ha provocado que circulen numerosos consejos en plataformas digitales que prometen resultados inmediatos. Sin embargo, expertos recomiendan desconfiar de técnicas extremas o procedimientos caseros que no cuenten con respaldo científico.

Intentar manipular el cuello, utilizar dispositivos sin autorización médica o seguir métodos virales puede representar riesgos, especialmente en personas con enfermedades cardiovasculares, neurológicas o respiratorias.

Por ello, cualquier tratamiento que implique estimulación eléctrica del nervio vago debe realizarse únicamente bajo supervisión médica.

¿Quiénes podrían beneficiarse de estos hábitos?

Las personas que experimentan estrés cotidiano, jornadas laborales intensas o dificultades para relajarse pueden incorporar hábitos que favorezcan el funcionamiento del sistema nervioso parasimpático como parte de un estilo de vida saludable.

No obstante, quienes presentan ansiedad persistente, ataques de pánico, depresión u otros trastornos de salud mental deben acudir con un profesional para recibir una valoración adecuada. La estimulación del nervio vago no sustituye tratamientos psicológicos ni médicos.

Tips rápidos para cuidar tu sistema nervioso

CANVA

Si buscas reducir el estrés de forma segura, considera estas recomendaciones:

Respira lentamente durante varios minutos cada día.

Prioriza un descanso nocturno suficiente.

Mantén una rutina de ejercicio moderado.

Practica técnicas de relajación con regularidad.

Evita seguir consejos virales sin respaldo científico.

Consulta a un profesional de la salud si el estrés afecta tu calidad de vida.

El creciente interés por el nervio vago refleja la búsqueda de alternativas para combatir el estrés en una época donde los problemas de salud mental afectan a millones de personas. Sin embargo, los especialistas insisten en que su estimulación debe realizarse mediante prácticas seguras y respaldadas por evidencia científica.

Lejos de las promesas de soluciones inmediatas, cuidar el sistema nervioso parasimpático mediante respiración consciente, ejercicio, descanso y hábitos saludables puede convertirse en un apoyo importante para mejorar el bienestar físico y emocional. La clave está en entender que el nervio vago es una pieza más dentro del complejo funcionamiento del organismo y que cualquier intervención médica debe contar con orientación profesional.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB

