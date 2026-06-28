Los ejercicios de Kegel ofrecen una solución efectiva para hombres y mujeres que buscan recuperar el bienestar. Estas rutinas sencillas están diseñadas para fortalecer los músculos del piso pélvico , mejorando de forma directa la salud y el control de la vejiga.

Conoce el método correcto para identificar esta musculatura oculta y realizar la técnica desde la comodidad de tu hogar.

No descuides la pelvis

La debilidad en la base muscular de la pelvis afecta a millones de personas a nivel global. El género no determina quién sufre más o menos por problemas en el piso pélvico : factores comunes como el embarazo, el parto, el sobrepeso, el envejecimiento o las cirugías de próstata debilitan los tejidos que sostienen los órganos internos.

Para contrarrestar este problema, MedlinePlus detalla una serie de contracciones voluntarias que devuelven la firmeza a la zona pélvica. Este entrenamiento no requiere de equipo especializado ni de membresías costosas en gimnasios.

Cualquier persona puede iniciar este tratamiento preventivo de forma inmediata en su rutina diaria. El entrenamiento constante previene la necesidad de recurrir a pañales para adulto, cirugías correctivas o tratamientos farmacológicos invasivos en el futuro .

¿Cómo ubicar los músculos correctos del suelo pélvico?

El primer paso consiste en aislar los filamentos musculares adecuados para evitar errores comunes durante la sesión. Una técnica efectiva para las mujeres consiste en simular que intentan retener un objeto dentro de la zona vaginal.

Por su parte, los varones logran identificar el área al simular que detienen la expulsión de gases estomacales. Otra alternativa generalizada consiste en intentar detener el flujo de la orina a mitad de la micción mientras acuden al baño.

Los especialistas advierten que esta última prueba solo debe usarse con fines de diagnóstico inicial. Detener el vaciado de la vejiga de manera recurrente eleva el riesgo de padecer una infección en las vías urinarias.

La guía paso a paso para realizar las contracciones

Una vez localizados los puntos clave, el paciente debe vaciar su vejiga por completo antes de iniciar las series. El ejercicio básico consiste en apretar los músculos identificados y sostener la tensión durante un conteo de tres a cinco segundos.

Tras el esfuerzo, relaje la zona por un periodo idéntico de tres a cinco segundos. La meta inicial consiste en completar un ciclo de diez repeticiones consecutivas, manteniendo una respiración fluida y pausada .

Es un error frecuente tensar los músculos del abdomen, los glúteos o los muslos durante el proceso. El aislamiento de la base pélvica es el secreto para asegurar el éxito del acondicionamiento físico.

Frecuencia ideal y los resultados esperados en la salud

Los médicos sugieren repetir este bloque de diez contracciones al menos tres veces a lo largo de la jornada. Al ser movimientos invisibles para el entorno, la rutina puede ejecutarse en la oficina, al manejar o mientras descansan.

Los cambios positivos en el organismo suelen manifestarse en un periodo estimado de tres a seis semanas de constancia. El beneficio principal es la reducción de la incontinencia urinaria por esfuerzo o urgencia .

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