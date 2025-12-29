Año Nuevo 2026: el significado oculto de recibir el año con el color amarillo

Millones de personas alrededor del mundo se preparan para la celebración de Año Nuevo, la noche del próximo miércoles 31 de diciembre. En este escenario, los rituales que prometen una mejor suerte en el año entrante comienzan a tomar relevancia. ¿Sabes cuál es el significado de vestir de amarillo para recibir el 2026? Aquí te lo decimos.

Más allá de la comodidad o la imagen, la selección de los colores en las prendas y accesorios para vestir esa noche es significativa, debido a que refleja las expectativas y anhelos que las personas proyectan para este nuevo periodo en el calendario.

En América Latina, uno de los rituales de Año Nuevo con mayor popularidad es portar prendas de colores determinados, pues existe la creencia de que cada uno de ellos atrae distintos factores positivos a la vida, como la prosperidad, el amor o la abundancia.

No obstante, incluso si este ritual se considera una mera superstición, la psicología indica que los colores de la ropa influyen en el estado de ánimo, por lo que la selección de ciertas prendas también puede ayudar a disfrutar mejor este festejo.

¿Para qué sirve usar ropa amarilla en Año Nuevo?

Uno de los colores más populares al que la gente recurre durante esta celebración es el amarillo. A este tono se le relaciona con la prosperidad, el optimismo y la energía. De este modo, suele emplearse en esta fecha para atraer dinero, abundancia y buena suerte.

Cabe destacar que el amarillo puede ser especialmente útil para aquellas personas que desean alcanzar sus metas laborales y lograr sus objetivos económicos.

Desde la perspectiva de la psicología del color, el amarillo está ligado a la creatividad y al pensamiento positivo; de este modo, la ropa de este tono funge como aliada para recibir el nuevo año con una actitud optimista.

¿Qué otros colores son populares en Año Nuevo?

Si tus mayores metas no se encuentran focalizadas en la prosperidad material, te interesará conocer el significado de estos otros colores en Año Nuevo:

Rojo: se cree que usar este color ayuda a atraer el amor y a fortalecer vínculos afectivos.

Blanco: se usa para renovarse, iniciar nuevos ciclos y cerrar otros complicados, ya que evoca pureza, limpieza y claridad.

Verde: generalmente se utiliza para atraer salud y bienestar general, pues simboliza esperanza y armonía.

Azul: es usado por quienes buscan la paz interior y desean manejar las situaciones con calma.

Rosa: es ideal para quienes priorizan el autocuidado, ya que se dice que ayuda a mejorar el amor propio. Este tono se asocia con el afecto, la ternura y la armonía emocional.

