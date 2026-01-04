Cada 6 de enero, partir la rosca de Reyes se convierte en una de las costumbres más representativas en México. Compartir este pan acompañado de una taza de chocolate caliente suele marcar el cierre de las celebraciones decembrinas y reúne a familias y amigos en torno a la mesa.

Junto a este momento gastronómico existe una tradición adicional: a quien le aparece la figura del Niño Jesús en su porción le corresponde cuidarlo hasta el 2 de febrero, fecha en la que se celebra el Día de la Candelaria, además de invitar los tamales. Por esta razón, evitar que el muñeco salga en la rebanada se ha transformado casi en una competencia informal. Para quienes buscan no ser los responsables de los tamales, la inteligencia artificial (IA) ofrece algunas recomendaciones.

Desde el punto de vista simbólico, la tradición tiene un significado religioso. Para los cristianos, la forma ovalada de la rosca representa el amor infinito de Dios; las frutas secas y cristalizadas aluden a las joyas de las coronas de los Reyes Magos, mientras que el muñeco oculto simboliza al Niño Jesús.

Observación y probabilidad

De acuerdo con sugerencias de herramientas de IA generativa como Google Gemini o ChatGPT, una de las primeras acciones consiste en observar con atención la superficie del pan antes de cortar. El muñeco se coloca en la masa antes o después del horneado, por lo que pequeñas grietas, hundimientos o zonas ligeramente abiertas podrían delatar su ubicación.

También se aconseja evitar los tramos completamente lisos. En muchos casos, por azar o por la técnica del panadero, las figuras se esconden en áreas sin azúcar ni fruta cristalizada, ya que son más sencillas de manipular durante el proceso de elaboración.

Existe además la creencia de que las partes cubiertas con azúcar son de mayor riesgo, ya que su peso puede disimular mejor cualquier marca de inserción. En este sentido, observar lo que ocurre con los demás comensales puede ayudar: si varias personas ya cortaron su rebanada y nadie encontró muñeco, las probabilidades de que aparezca en los siguientes turnos aumentan de manera considerable.

Técnica al momento de cortar

Cuando llega el turno de partir la rosca, la IA sugiere no hacerlo al azar. Al colocar el cuchillo, se recomienda presionar suavemente la zona elegida; si se percibe una resistencia firme antes de llegar a la base, podría tratarse del muñeco. En ese caso, una estrategia es mover ligeramente el corte hacia un costado para evitarlo.

Otra alternativa es elegir una rebanada delgada. Mientras más grande sea el trozo, mayores son las posibilidades de que contenga la figura. En cambio, un corte de aproximadamente dos centímetros reduce el riesgo en comparación con uno más amplio.

Una práctica que nunca debe considerarse es tragar el muñeco al morder la rosca. Esto puede provocar asfixia u obstrucción de las vías respiratorias, lo que representa un riesgo grave para la salud. Ante esta situación, lo más adecuado es retirar de inmediato la figura, avisar a los demás y continuar disfrutando de esta tradición, ya que la seguridad personal es siempre prioritaria.

