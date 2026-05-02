Profeco confirma que estas salchichas tienen más nitratos de lo debido y mienten en el etiquetado

Un producto que está prácticamente en todos los refrigeradores de México encendió alertas. La Profeco detectó que algunas salchichas contienen más nitritos de lo permitido y otras no dicen la verdad en su etiqueta, lo que podría afectar decisiones de compra cotidianas.

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La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a través de su Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, publicó un Estudio de Calidad en la Revista del Consumidor donde analizó 37 productos de salchichas disponibles en el mercado mexicano. El objetivo fue verificar su calidad sanitaria, contenido nutrimental y veracidad en el etiquetado.

Este análisis cobra relevancia porque la salchicha se ha convertido en el embutido más consumido en México, debido a su bajo costo y facilidad de preparación. Además forma parte habitual de la despensa, desde desayunos hasta comidas rápidas.

Detectan exceso de nitritos en algunas marcas de salchicha

Uno de los descubrimientos más relevantes del estudio es que tres productos superan el límite de nitritos permitido, el cual, según la normativa de aditivos, no debe exceder los 156 mg/kg.

Las marcas señaladas son:

Bafar, salchicha Viena: 161.5 mg/kg

Parma Sabori, salchicha con pavo: 207.0 mg/kg

Bafar, salchicha Frankfurt: 160.3 mg/kg

Los nitritos son aditivos utilizados en los embutidos para conservarlos y darles su característico color rosado. Sin embargo, su consumo en exceso puede generar problemas en la salud, por lo que su regulación es estricta.

Profeco advierte por etiquetas engañosas

El estudio también reveló que seis productos no cumplen con la veracidad en su información nutrimental, ya que declaran más proteína o grasa de la que realmente contienen. Entre los casos detectados están:

Bafar, salchicha Viena: declara 6 g de proteína, contiene 4.8 g

Capistrano Clásica: declara 10.04 g de proteína, contiene 6.1 g

Capistrano Clásica: declara 11.40 g de grasa, contiene 4.6 g

Bernia, salchicha de pavo: declara 12.2 g de proteína, contiene 10.3 g

Bafar para hot dog: declara 8 g de proteína, contiene 6 g

Obertal para desayuno: declara 18 g de proteína, contiene 16.1 g

Además, productos como Zwan Premium con pavo y Kir destacan en su empaque la palabra “pavo”, aunque en realidad contienen apenas 4% de este ingrediente, lo que puede confundir al consumidor.

¿Qué contienen realmente las salchichas?

Aunque existe la norma NMX-F-065-1984, que establece que las salchichas deben elaborarse con al menos 60% de carne de res, cerdo o ternera, el mercado ha evolucionado. En las salchichas analizadas predominan opciones de pollo y pavo, con diferentes presentaciones como Viena, Frankfurt o coctel. Mayormente, estos productos contienen:

Carne procesada (principal ingrediente)

Hasta 70% de agua

Fosfatos, almidones y féculas

Nitritos como conservadores

No obstante, todos los productos analizados cumplieron con el contenido de sodio declarado, el contenido neto y la calidad sanitaria, lo que significa que no representan un riesgo inmediato en términos de higiene.

Recomendaciones clave de Profeco al comprar salchichas

Ante estos resultados, la Profeco emitió una serie de recomendaciones prácticas para los consumidores:

Revisar la fecha de caducidad antes de comprar

Leer con atención la lista de ingredientes

Verificar que el producto corresponda realmente a lo que se busca

Colocar las salchichas al final del recorrido en el supermercado

Guardarlas de inmediato en el refrigerador para no romper la cadena de frío

Además, el organismo advierte que estos productos contienen altos niveles de sodio, por lo que no se recomiendan para personas con hipertensión o que deban cuidar su consumo de sal.

El estudio de la Revista del Consumidor pone sobre la mesa la importancia de revisar lo que se compra, incluso en productos tan comunes como las salchichas.

Aunque la mayoría cumple con estándares básicos, los casos de exceso de nitritos y etiquetado engañoso muestran que aún hay áreas de mejora en la industria.

Para los consumidores, la clave está en informarse y comparar, ya que pequeños detalles en la etiqueta pueden marcar una gran diferencia en la calidad real del producto.

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