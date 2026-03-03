Día Mundial de la Vida Silvestre: Por qué se celebra hoy 03 de marzo

Cada 3 de marzo el mundo conmemora el Día Mundial de la Vida Silvestre, una fecha proclamada por la Asamblea General de la ONU en 2013 para reconocer la importancia de la fauna y flora silvestres y crear conciencia sobre la necesidad urgente de conservarlas.

La fecha no es casual: recuerda la firma en 1973 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), un acuerdo internacional que regula el comercio de especies para evitar que su explotación ponga en riesgo su supervivencia.

CANVA

¿Por qué es tan importante la vida silvestre?

La vida silvestre no solo representa la belleza natural del planeta; también sostiene el equilibrio de los ecosistemas. Los bosques regulan el clima, los océanos producen gran parte del oxígeno que respiramos y los polinizadores garantizan la producción de alimentos.

Sin embargo, miles de especies enfrentan amenazas como:

Cambio climático

Deforestación

Tráfico ilegal de especies

Pérdida de hábitat

Contaminación

Proteger la vida silvestre significa garantizar agua limpia, aire puro, seguridad alimentaria y estabilidad ambiental para las futuras generaciones.

México y su riqueza natural

CANVA

México es uno de los países megadiversos del planeta. Desde la mariposa monarca hasta el jaguar y la vaquita marina, el territorio mexicano alberga una gran variedad de especies únicas. Por eso, el Día Mundial de la Vida Silvestre también es una oportunidad para reforzar acciones de conservación en áreas naturales protegidas y fomentar la educación ambiental.

¿Qué podemos hacer como sociedad?

La protección de la biodiversidad no es solo tarea de gobiernos y organizaciones; cada persona puede contribuir con acciones sencillas:

Reducir el consumo de plásticos.

No comprar productos derivados de especies en peligro.

Apoyar proyectos de conservación.

Cuidar el agua y la energía.

Informarse y compartir conocimiento.

Conservar la biodiversidad no es una opción, sino una responsabilidad compartida.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB

