Estilo |

Primer viernes de Cuaresma: 3 recetas para cenar algo rico, fácil de hacer y sin carne

Durante la cuaresma hay ciertos tipos de comidas que están restringidas para los fieles, pero existen varios platillos que te pueden ayudar a cumplir la tradición

Por: Tomás Iván García Enciso

La clave está en elegir preparaciones simples combinar texturas y no complicarse de más. PIXABAY/ESPECIAL

La clave está en elegir preparaciones simples combinar texturas y no complicarse de más. PIXABAY/ESPECIAL

Con el inicio de la Cuaresma miles de familias que practican la fe católica modifican sus hábitos alimenticios como parte de una tradición que simboliza reflexión, penitencia y preparación espiritual rumbo a la Semana Santa.

Cenar rico, ligero y sin carne no tiene que ser complicado ni aburrido. Ya sea porque buscas honrar la tradición, reducir tu consumo de proteína animal, llevar una alimentación más balanceada o simplemente probar algo diferente, existen opciones prácticas que puedes preparar en menos de 30 minutos y con ingredientes fáciles de conseguir.

Aquí te compartimos tres recetas ideales para una cena rápida, reconfortante y llena de sabor.

Tostadas de aguacate con garbanzos especiados

Una opción crujiente por fuera, cremosa por dentro y con proteína vegetal que realmente satisface.

Ingredientes (2 porciones):

  • 4 tostadas integrales o rebanadas de pan rústico
  • 1 aguacate maduro
  • 1 taza de garbanzos cocidos
  • 1 cucharadita de pimentón o paprika
  • ½ cucharadita de comino
  • Aceite de oliva
  • Sal y pimienta al gusto
  • Jugo de limón

Preparación:

  1. Saltea los garbanzos en un sartén con un poco de aceite de oliva, paprika, comino, sal y pimienta durante 5-7 minutos hasta que estén dorados.
  2. Machaca el aguacate con unas gotas de limón y sal.
  3. Unta el aguacate sobre las tostadas y agrega los garbanzos calientes encima.
Los garbanzos son muy nutritivos ricos en fibra proteínas vitaminas C B6 y minerales como hierro potasio magnesio zinc. PIXABAY/ESPECIAL
Los garbanzos son muy nutritivos ricos en fibra proteínas vitaminas C B6 y minerales como hierro potasio magnesio zinc. PIXABAY/ESPECIAL

Puedes añadir semillas, chile en hojuelas o un toque de yogur natural para darle más textura.

Quesadillas de champiñones y espinaca

Clásicas, rápidas y perfectas para cuando tienes poco tiempo.

Ingredientes (2-3 porciones):

  • 4 tortillas (de maíz o harina)
  • 1 taza de champiñones en láminas
  • 1 taza de espinaca fresca
  • ½ cebolla en tiras
  • Queso rallado (o versión vegetal)
  • Aceite de oliva
  • Sal y pimienta

Preparación:

  1. Sofríe la cebolla y los champiñones hasta que suelten su jugo.
  2. Agrega la espinaca y cocina hasta que se reduzca.
  3. Rellena las tortillas con la mezcla y el queso.
  4.  Calienta en un sartén hasta que el queso se derrita y la tortilla esté dorada.
Es realmente un excelente recurso natural de vitaminas, fibras y minerales, aporta pocas calorías, no contiene grasas y es fuente de antioxidantes. PIXABAY/ESPECIAL
Es realmente un excelente recurso natural de vitaminas, fibras y minerales, aporta pocas calorías, no contiene grasas y es fuente de antioxidantes. PIXABAY/ESPECIAL

Acompaña con guacamole, salsa roja o una ensalada fresca.

Bowl de quinoa con verduras asadas

Una cena completa, nutritiva y muy personalizable.

Ingredientes (2 porciones):

  • 1 taza de quinoa cocida
  • 1 calabacita en cubos
  • 1 zanahoria en rodajas
  • ½ pimiento en tiras
  • Aceite de oliva
  • Sal, pimienta y hierbas secas
  • Hummus o aderezo de yogur para servir

Preparación:

  1. Asa las verduras en el horno a 200°C durante 20 minutos con aceite de oliva, sal y hierbas.
  2. Coloca la quinoa caliente en un bowl.
  3. Añade las verduras asadas encima y termina con una cucharada de hummus o aderezo.
La quinoa es un pseudocereal andino de alto valor nutricional considerado un superalimento por su equilibrio de proteínas fibra y grasas insaturadas. PIXABAY/ESPECIAL
La quinoa es un pseudocereal andino de alto valor nutricional considerado un superalimento por su equilibrio de proteínas fibra y grasas insaturadas. PIXABAY/ESPECIAL

Si quieres más proteína, puedes agregar tofu dorado o semillas tostadas.

Cenar sin carne también es práctico

Optar por cenas sin carne no significa sacrificar sabor ni quedarte con hambre. De hecho, incluir legumbres, cereales integrales y vegetales variados puede aportar fibra, vitaminas y una sensación de saciedad ligera, ideal para la noche.

La clave está en elegir preparaciones simples, combinar texturas y no complicarse de más. Porque sí, comer bien entre semana también puede ser fácil. 

