Primer viernes de Cuaresma: 3 recetas para cenar algo rico, fácil de hacer y sin carne

Con el inicio de la Cuaresma miles de familias que practican la fe católica modifican sus hábitos alimenticios como parte de una tradición que simboliza reflexión, penitencia y preparación espiritual rumbo a la Semana Santa.Cenar rico, ligero y sin carne no tiene que ser complicado ni aburrido. Ya sea porque buscas honrar la tradición, reducir tu consumo de proteína animal, llevar una alimentación más balanceada o simplemente probar algo diferente, existen opciones prácticas que puedes preparar en menos de 30 minutos y con ingredientes fáciles de conseguir.Aquí te compartimos tres recetas ideales para una cena rápida, reconfortante y llena de sabor.Una opción crujiente por fuera, cremosa por dentro y con proteína vegetal que realmente satisface.Ingredientes (2 porciones):Preparación:Puedes añadir semillas, chile en hojuelas o un toque de yogur natural para darle más textura.Clásicas, rápidas y perfectas para cuando tienes poco tiempo.Ingredientes (2-3 porciones):Preparación: Acompaña con guacamole, salsa roja o una ensalada fresca.Una cena completa, nutritiva y muy personalizable.Ingredientes (2 porciones):Preparación:Si quieres más proteína, puedes agregar tofu dorado o semillas tostadas.Optar por cenas sin carne no significa sacrificar sabor ni quedarte con hambre. De hecho, incluir legumbres, cereales integrales y vegetales variados puede aportar fibra, vitaminas y una sensación de saciedad ligera, ideal para la noche.La clave está en elegir preparaciones simples, combinar texturas y no complicarse de más. Porque sí, comer bien entre semana también puede ser fácil.