Therians: Este es el verdadero significado y origen de la palabra del momento

Recientemente se han vuelto virales en las redes sociales los llamados therians, los cuales se consideran personas que se identifican, a nivel psicológico, espiritual o identitario, con un animal no humano. A pesar de la popularidad que han ganado en las últimas semanas, aún hay personas que se preguntan el significado de esta palabra.

Significado y origen de la palabra

La palabra therian es un abreviación de teriantropía ( therianthropy ), un término que combina raíces griegas antiguas para describir la unión entre el ser humano y el animal. Su origen etimológico proviene de dos vocablos del griego antiguo: Thēríon que significa "bestia" o “animal salvaje”, y Ánthrōpos que significa "ser humano" o "hombre".

Dicho término suele emplearse para referirse a una deidad o criatura que combina la forma o los atributos de un humano con los de un animal. Históricamente, la teriantropía se usaba en la mitología y el arte para referirse a la transformación física de humanos en animales, por ejemplo los hombres lobo o las dioses egipcios.

Las ideas sobre el vínculo sobrenatural entre humanos y animales se piensa que son probablemente universales; incluso en culturas con monoteísmo antropomórfico, existen ideas sobre hombres-animales, demonios teriantrópicos

Significado en la actualidad

A partir de la década de 1990 en foros de internet —principalmente de Estados Unidos y Europa— y consolidándose como subcultura global en 2026, el término ha evolucionado para describir una identidad personal.

Conexión interna: Un therian es una persona que siente una identificación profunda, integral e involuntaria con un animal no humano (llamado teriotipo), ya sea a nivel psicológico o espiritual.

No es transformación física: A diferencia de los mitos antiguos, los therians modernos están plenamente conscientes de que habitan un cuerpo humano; su conexión es con la "esencia" o instintos del animal

Diferencia con los Furries: Mientras que ser furry es generalmente un pasatiempo basado en personajes antropomórficos elegidos, ser therian se percibe como una identidad intrínseca y no opcional.

En México, este movimiento ha ganado gran relevancia en febrero de 2026 y se ha vuelto un tanto polémico debido al choque cultural entre su identidad y las normas sociales tradicionales. Los puntos principales de controversia son la percepción de la realidad que tienen los therians, además de sus comportamientos en espacios públicos. El debate se ha intensificado debido a su visibilidad en redes sociales y entornos educativos.

KR